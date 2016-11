laut.de-Kritik Jede Wartemarke an der Fleischtheke hat mehr Inhalt. Review von Ulf Kubanke

"Ich schätze es sehr, dass man nur meine Musik kennt, ich aber trotzdem noch unerkannt durch die Straßen laufen kann." Angesichts des neuen Enigma-Albums "The Fall Of A Rebel Angel" kann man Michael Cretu zur popkulturellen Tarnkappe nur gratulieren. Denn viel Freundliches würde den Passanten sicherlich nicht einfallen.

Zugegeben: Das Projekt hat seine Meriten. Dank des Debütalbums "MCMXC A.D." von 1990 gilt Enigma weltweit als Inbegriff des kommerziellen Sakro-Pop. Doch was dereinst als sexy Statement gegen Prüderie funktionierte, eine mönchisch-mystische Clubästhetik erfand und den Zeitgeist definierte, verkam im Laufe von 25 Jahren zum ranzigen Klosterfrau Melissenzombie. Spätestens diese Platte birgt nur noch Schimmelpilz unter der bereits mottenzerfressenen Kutte.

"The Fall Of A Rebel Angel" lädt auf eine philosophische Sinnsuche samt Marquis de Sade und groß angelegter Symbolik ein - internationale Gaststars inklusive. Doch je näher man der Scheibe kommt, desto mehr entpuppt sie sich als Trugbild. Die Story ist nicht ansatzweise der Rede wert. Jede an der Fleischtheke gezogene Wartemarke hat mehr Inhalt. Den großen französischen Denker missbraucht Cretu dazu eiskalt kalkuliert als nützliches Feigenblatt und degradiert ihn zum Stichwortgeber.

Co-Autor Michael Kunze ist ohnehin ein Meister darin, große Stoffe wie Polanskis "Tanz Der Vampire" oder das Leben der K.u.K-Monarchin Elisabeth in gleichnamigen Musicals zu verwässern. Auch hier macht er seinem Hang zur niedersten Musikform seit es Theater gibt alle Ehre. Die Darbietung von Sängerin Anggun transportiert so viel Ausstrahlung, wie es ihr 22. Platz beim 2012er ESC in Aserbaidschan vermuten lässt.

Übrig bleibt Cretus auffallend angestrengter Versuch, seine blechernen Soundscapes ins goldene Ikonenregal neben kreative Könner wie beispielsweise Jean Michel Jarre zu mogeln. Der provinzielle Schuss geht komplett nach hinten los und offenbart ein grachtenbreites Qualitätsgefälle wie zwischen Tiffany's und Kik.

Große Teile der Platte klingen nach dem in Eso-Kreisen beliebten Unterwasser-Effekt. Am Ende der Scheibe weiß man dann: Das Album gehört auch versenkt. Drumherum drapiert der Rumäne immergleichen, ramschigem Trance-Pop und Billig-Ambient.

Die in angedeuteter Terrassendynamik gepushten Melodien sollen geheimnisvolle Spannung aufbauen. Neben den nicht vorhandenen oder höchstens kinderliedhaften Melodien steht sogar manches Schiller-Verbrechen wie großes Songwriting da. Quälender Cher-Effekt, ausgelutschtester Monk-Pop, unpassendes Indianergeheule und die fadenscheinigste Klassikverwurstung seit Bachs Hinscheiden.

Mit "Sadeness (Part II)" reißt Cretu dann restlos alles nieder, was er vor einem Vierteljahrhundert mit dem ersten Teil aufgebaut hat. Während Exfrau Sandra seinerzeit tatsächlich einen Hauch Eros versprühte, reicht es bei Anggun lediglich zu verschnupft-sterilem Geflüster für angetrunkene "Fifty Shades Of Grey"-Vetteln.

Das penetrante Bach-Zitat stellt dazu unfreillig die Frage, wie sehr man sein gebeuteltes Publikum unterschätzt oder hasst. Wie sonst könnte man die jahrzehntelang praktizierte Idee aller Klischee-Gregorianiker begreifen, diesem in Dauerschleife "Toccata & Fuge" rein zu würgen, als ob es kein anderes Klassikstück auf Erden gäbe? Doch mit diesem Rätsel bleibt der verstörte Hörer allein zurück.