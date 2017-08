laut.de-Kritik Singer/Songwriter-Gothic als neue Stilrichtung. Review von Michael Edele

Jetzt folge ich dem Weg von End Of Green doch schon seit geraumer Zeit als Redakteur und Fan und muss gestehen: Ich weiß immer noch nicht, warum Michelle Michelle heißt und nicht Chantalle oder Roberta. Aber ist ja auch irgendwie egal, immerhin macht Meister Huber seit schlappen 25 Jahren mit der Truppe und düsteren Klängen auf sich aufmerksam.

Und da war in all der Zeit kein schlechtes Album dabei, ganz im Gegenteil. "Void Estate" führt diese Reihe nahtlos fort – bringt aber auch ein paar Veränderungen ins Soundgefüge der Stuttgarter. Was mich zu der Frage bringt: Gibt es im Gothic-Bereich so etwas wie eine Singer/Songwriter-Ecke? Falls nein, können sich End Of Green die Entdeckung auf die Fahnen schreiben.

Das für einen Opener überraschend ruhige "Send In The Clowns" würde jedenfalls bestens auch nur mit einer einzelnen akustischen Gitarre und Michelles großartigem Gesang funktionieren. Bin mal gespannt, ob da noch jemand die akustische Verbindung zu den Crash Test Dummies zieht, oder ob es nur mir so geht.

Wer jetzt denkt: Aha, jetzt hat der Edele also echt ein Ei am wandern, mag natürlich recht haben. Die Calvin Russel-Coverversion von "Crossroads" dürfte allerdings ihre eigene Sprache sprechen. Wenn das nicht nach Dire Straits und der ein oder anderen Achtzigerahre Wave-Band klingt, weiß ich auch nicht. Und womöglich ist mir das bislang einfach noch nicht so sehr aufgefallen, aber Michelle ist auf dem Album auch einfach ein toller Storyteller – nicht nur bei Fremdtexten.

Zwar klingen End Of Green immer noch ohne Zweifel nach End Of Green (bzw. Type O Negative) aber auch "The Unseen" oder "Dressed In Black Again" setzt die Singer/Songwriter-Anleihen in herrlich melancholischer Art und Weise fort. Und diese Melancholie schwebt aufs Wunderbarste über dem gesamten Album und tritt bei den Balladen "The Door", "Worn And Torn" und dem wunderbaren "Mellodrome", das in einer ausufernden Jamsession endet.

Michelle kann man auf "Void Estate" eigentlich gar nicht genug loben. Seine ureigene Stimmfarbe ist ja schon unverwechselbar und. Den Peter Steele hat er – wie in "Darkside Of The Sun" – ebenfalls immer noch drauf. Wenn in "Head Down" aber kein Gastsänger am Werk ist, zeigt er hier noch eine ganz neue Stimmfarbe, die zumindest mich ein wenig an Kristofer Dommin erinnert.

Das ein End Of Green Album sehr ruhig ausklingt, ist ja nichts Neues. So passen "City Of Broken Thougts" und "Like A Stranger" auch perfekt zu diesem verregneten August-Anfang. Ich will jetzt trotzdem mal wieder Sonne ...

Wer schnell zuschlägt holt sich die Doppel-CD-Version, der neben dem Bonustrack "Leave This Town" noch eine weitere Scheibe mit insgesamt 17 Songs beiliegt.