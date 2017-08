laut.de-Kritik Ein Fest für Nerds, nicht frei von Dudelei. Review von Manuel Berger

Gleich vier Mitglieder verloren Eluveitie 2016: Geigerin Shir-Ran Yinon, Sängerin Anna Murphy, Drummer Merlin Sutter und Gitarrist Ivo Henzi. Letztgenannte drei sind inzwischen als Cellar Darling unterwegs. Vielleicht trifft es sich da ganz gut, dass Bandchef Chrigel Glanzmann ohnehin vorhatte, endlich die lange erwartete Fortsetzung zum Akustikalbum "Evocation I" zu realisieren. So unterscheidet sich der Sound von Haus aus etwas vom standardmäßigen Eluveitie-Habitus, und die Fans können sich langsam an das neue Line-Up gewöhnen.

Fabienne Erni, Anna Murphys Nachfolgerin, bekommt gleich mächtig zu tun. Im Akustiksetting hält sich Chrigel mit harschen Gesangseinlagen zurück und überlässt seiner Kollegin weitestgehend das gesamte Feld. Das bestellt sie durchgehend auf Gälisch und lässt keinen Zweifel daran, dass sie eine würdige Nachfolgerin Murphys abgibt.

Besonders überzeugt sie in "Lvgvs", einer Adaption von "Son Ar Chistr" (hierzulande besser bekannt als "Was Wollen Wir Trinken"). Das rhythmische "Catvrix" prägt sie im Duett mit Chrigel mit kraftvollen Dynamikwechseln. "Artio", ein getragenes Klagelied und mit fünf Minuten das längste Stück des Albums, bestreitet sie größtenteils a-capella zu Naturgeräuschen.

Als Folge von Anna Murphys Wegfall hat sich jedoch die Rolle der Drehleier verändert. Sie tritt deutlich in den Hintergrund. Das dominanteste Melodie-Instrument auf "Evocation II – Pantheon" ist nun die Violine. Dabei bleiben Eluveitie auch nicht immer ganz vor Dudelei gefeit. Über die gesamte Länge von 18 Songs mit verhältnismäßig wenig Abwechslung in den Upbeat-Nummern und leider oft nur durchschnittlichen ruhigen Zwischenspielen (die Gitarrenweise "Antvmnos" ist schön, aber gleich wieder vergessen), kann man sich den einen oder anderen genervten Seufzer nicht verkneifen.

Drücken der Skip-Taste ließe einen auch nicht sonderlich viel verpassen. Tatsächlich hätte man sich den kompletten Schwanz ab "Atvmnos" sparen können. Aus irgendeinem Grund ist Fabienne Erni ab dort arbeitslos. Mit ihr fehlt den letzten fünf Songs des Albums ein Fokuspunkt. Plötzlich liefern Eluveitie nur mehr laue Hintergrundmusik. Allzu oft geben die Musiker einfach staffelstabartig Melodien von Instrument zu Instrument weiter, was etwa "Aventia" zu einer recht unspannenden Angelegenheit macht.

Trotzdem unterscheidet die Band von so mancher Folk-Combo, dass sie nicht permanent auf gute Miene setzen. Zwar lässt sich zu "Epona" und Co. wunderbar tanzen, aber der Ausschlag geht mehr Richtung In Extremo als gen Faun. Gerade wenn die Percussion-Fraktion in Form ist, gewinnt "Evocation II – Pantheon" an Tiefe. Düsternis und Mystik stehen den sonst als Melo-Deather aktiven Schweizern halt doch am besten.

Für Eluveitie-Fans dürfte "Evocation II – Pantheon" auch deshalb interessant sein, da Chriegel bewusst Referenzen zu früheren Werken einbaut. In "Epona" zum Beispiel nimmt er nicht nur dem Namen nach Bezug auf "A Rose For Epona" von "Helvetios", sondern auch melodisch. Für Nerds gerät die Platte deshalb zum wahren Fest.

Gleichzeitig birgt das jedoch auch das Hauptproblem von "Evocation II – Pantheon". Es eignet sich, um Anhängern eine gute Zeit zu bescheren, beweist, dass die neuen Mitglieder sich gut in die Band eingefügt haben, aber es haftet ihm eben auch ein Gimmick-Status an. Leider fehlen die Argumente, um diesen loszuwerden. Dafür muss man sich dann wohl doch bis zum nächsten "richtigen" Album gedulden.