Die einzig klirrende Klinge ist das rostige Schwert des Versagens.

Review von Ulf Kubanke

Progrocker und Metal-Acts sind oft große Freunde des Konzeptalbums als Geschichtstunde. Der begeisterte Hobbyhistoriker Frank Bornemann lebt diesen Hang auf dem neuen Eloy-Werk "The Vision, The Sword And The Pyre (Part 1)" gehörig aus. Das Grundthema ist durchaus interessant. Es geht um den Hundertjährigen Krieg im Allgemeinen und Jeanne d'Arc im Besonderen. Doch Bornemanns Leidenschaft ist einmal mehr des Hörers Leidwesen. Die einzigen Klinge, die hier Klirrt ist das rostige Schwert des Versagens.

Eine faszinierende Rockoper sollte es werden. Wohlan, so ziehen Eloy aus ins Horus Studio zu Hannover. Dort spielt die Band ihre mit Abstand aufwendigste Produktion ein. Als Gäste stehen unter anderem ein kompletter Kinderchor und Sängerin Isgaard zur Seite. Besonders die letztgenannte Kitsch-Klassikpop-Chanteuse (u.A. Schiller) passt hervorragend ins Bild. Wie Bornemann ist sie eine Meisterin im Fabrizieren opulenter Nichtigkeiten.

So ist das wenige Gute rasch erzählt: Handwerklich kann man den Verrichtungsgehilfen Frank Bornemanns nicht am Zeug flicken. Alle Vorgaben setzen sie formvollendet um. Doch die Oper beginnt vom Prog her zu stinken. Kompositorische, ästhetische und gesangliche Mängel des Eloy-Kopfes sind derart eklatant: Hätte die Jungfrau von Orléans diese Platte wiederholt hören müssen, sie wäre womöglich freiwillig auf den Scheiterhaufen gesprungen.

Echte Dramaturgie gibt es nicht. Als Prog-Scharlatan spiegelt das Album stattdessen einen Spannungsbogen vor, der in Wahrheit nicht existiert. Besonders etliche Anfänge der zwölf Stücke geben sich bedeutungsschwanger und verheißen dem Hörer ein reichhaltiges Festmahl, dass sich Lied für Lied ausnahmslos als fade Kartoffelsuppe entpuppt.

Sehr anschaulich zeigt sich dies in "Early Signs... From A Longed-For Miracle". Mit niedlicher Spätmittelalterflöte und Erwartung schürender Einleitung geht es los. Schon nach wenigen Minuten endet die Illusion mit einem inspirationslosem Rockriff und altbackenem Bombast. Es klingt, als hätten Eloy sich der frühsiebziger Papierkörbe echter Genies wie Genesis oder Jethro Tull bemächtigt, um daraus eine zweitklassige Totgeburt zu stricken.

Wie gewohnt serviert Bornemanns Gesang die körperlosesten, blutärmsten und sterilsten Vocals seit es Art und Prog gibt. Diesmal erreicht sein stimmlicher Vortrag leider den negativen Zenit. Im Kontrast zu den Gastsängern, wie etwa in "The Prophecy" oder "Vaucouleurs", klingen seine Zeilen schwachbrüstiger und uncharismatischer denn je. Selbiges gilt für die meist hingeleierten Spoken Word-Passagen. Das Gebotene ist dermaßen ernüchternd, sogar das Pferdegetrappel auf "The Ride By Night... Towards The Predestined Fate" hat mehr Volumen als der Hannoveraner.

Als Krönung des Abträglichen thront im Zentrum "Chinon". Die Nummer könnte mit ihrem putzigen Arrangement archaischer Instrumente so schön sein. Leider zerhacken Eloy den bunten Teppich mit cordhutigem Durchschnittsrock und einer ebenso überlangen wie nichtssagend intonierten Sprechgesangs-Einlage, die der englischen Sprache auch phonetisch keinen Gefallen erweist.

Wenn dieser Homunculus einer Rockoper dann verklungen ist, bleibt zwar kein einziges Stück im Ohr. Dafür jedoch die bange Gewissheit eines bereits angekündigten zweiten Teils. Doch vielleicht hat das Publikum Glück und Eloy lassen sich hierfür - wie der besungene Waffengang - ebenfalls 100 Jahre Zeit.