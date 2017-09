laut.de-Kritik Der König von Deutschland muss in die Opposition. Review von Robin Schmidt

Eko Fresh stellt sich, nur knapp anderthalb Jahre nach "Freezy", mit seinem Jubiläumsalbum zur Wiederwahl. Die Platte sei "eine riesengroße Party", betonte Eko im Zuge der Promo abermals. Es hätte so schön werden können. Hätte, hätte, Feature-Kette.

Als ich – als bekennender Eko-Hörer seit den Anfangstagen des jungen Herrn Fresh – dieses Feature-Gangbang auf der Tracklist sah, drehte sich mir schon das erste Mal der Magen um. Satte 30! Kollabo-Partner versammelt – oder besser versemmelt – Eko auf 18 Songs. Puh!

Was man ihm an dieser Stelle lassen muss: Wohl fast keiner der deutschen Hip Hop-Künstler schafft es, das Who's Who aus dem Business zu verpflichten. So geben sich unter anderem Kollegah & Farid Bang, Bushido, Massiv, MoTrip, Frauenarzt oder auch Sido die Ehre. Die Qualität fast aller Zusammenarbeiten ist jedoch zweifelsohne ausbaufähig. Zumal Eko mit zwei seiner Kumpanen auf die krude Idee kommt, einige Oldtimer-Hits aus der Garage zu fahren, sie nur einmal kurz durch die Waschstraße zu schieben und wie neu glänzen zu lassen.

Erstes Beispiel: Ferris MC, der sich wohl ein letztes Mal als Rapper versuchen darf, und seinen Hit "Zur Erinnerung" mit Eko als "Reloaded" verkauft. Das missglückt total, denn Ferris' düstere Brachialstimme, die "Zur Erinnerung“ seinerzeit authentisch machte, verkommt in der Hook zu einer völlig harmlosen, ja fast schon liebenswürdigen Darbietung. Als wäre das noch nicht schlimm genug, säuselt Ferris nach jeder Hook mehrmals "Woohoo" oder "Yeah Yeah" ins Mikrofon. Auch Eko schafft es nicht ansatzweise, die Stimmung der damaligen Hommage an einen verstorbenen Freund Ferris MCs rüberzubringen. Stattdessen Zeilen wie: "Wir wuchsen auf, selbe Stadt, selbe Merkes, zwischen Mahmoud, Helmuts und den Sergejs."

"Gheddo Finale" mit Bushido – was habe ich mich auf die Neuauflage dieses Deutschrap-Klassikers gefreut. Ich verstehe ja die inhaltliche Intention dahinter, wie Eko und Bushido nun eher aus der Vogelperspektive auf das "Gheddo" blicken. Die beiden entwickelten sich ja mit der Zeit auch weiter. Jungs: Dann aber bitte auch den Text weiterentwickeln und sich nicht auf den legendären Zeilen von damals ausruhen. "Junge, denn ich leb' im Gheddo – im Gheddo wo wir alle sind". Das Ganze wiederholt sich noch einige Male und so verpufft das "Grande Finale" sang- und klanglos.

Mehr als einfallslos gerät auch der Refrain des Posse-Tracks "Kein Limit“. "Moruk sag cüüüs, wir haben kein Limit, Kahba sag cüüüs, wir haben kein Limit". Olexesh, DCVDNS, Massiv, Sierra Kidd und Fiend spitten neben Eko obendrein auf einem viel zu hektischen und vollgeladenen Instrumental.

Generell wirkt bei Eko vieles konstruiert und äußerst vorhersehbar. Im Song "Bordstein Westfalen“ zum Beispiel steigt er mit folgender Zeile ein: "Willkommen in NRW, hier ticken die Uhren noch anders..." Na, was reimt sich wohl darauf? Richtig: "hier ficken die Huren noch anders". Das Attribut fresh in seinem Namen, das ihn immer ausgezeichnet hat, muss ihm auf dem Weg zum König von Deutschland irgendwo unterwegs abhanden gekommen sein.

Songs ohne Tiefgang ("Moment") stehen neben Songs, die möglichst Hits werden sollen ("Scheiss Egal"). Außer seiner Herkunft oder der schon Jahre andauernden Selbstverherrlichung fallen ihm dabei aber kaum noch neue Geschichten ein. Zudem schießt Herr Bora sich darüber hinaus das ein oder andere Mal selbst ins Bein: "Eko Fresh ist wieder da, scheiße neh?" ("Taco Bell").

Bleibt noch die Frage, was wir von den fünf verbliebenen Solotracks erwarten können. Mit Master P zollt Eko selbigem No-Limit-Veteranen auf einem Trap-Beat Respekt. Dabei stößt er im Refrain immer wieder ein lautes "Öhhhhh" aus. Was beim Altmeister aus den USA authentisch wirkt, klingt bei Eko gekünstelt.

Eine schöne Idee setzt Eko dann allerdings mal auf "Der Beste" um: drei Parts, drei unterschiedliche Herangehensweisen. Wird in Strophe eins noch relativ normal gerappt, wird in der zweiten buchstabiert, was das Zeug hält, während er in Strophe drei dann rückwärts rappt. Das klingt zwar eher türkisch, dennoch geht der Track als einer der wenigen innovativen Lichtblicke der Platte ins Ziel. Ebenso "Mach Ma Keine Filme", ein Song ausschließlich mit Schauspielern.

Dass Eko ein begnadeter MC ist, steht außer Frage. Dass er schon genau so lang auf Identitätssuche ist, leider auch. Auf "König von Deutschland“ versucht er einmal mehr, jeden zufrieden zu stellen: Oldschool, Ghetto-Rap, Trap. Ekos Wahlprogramm ist jedoch aufgrund der vielen Partner zu üppig geraten und inhaltlich zu dünn, um ihm einen Platz an der Spitze der Regierung zu bescheren. Der König von Deutschland muss in der Opposition Platz nehmen.