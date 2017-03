laut.de-Kritik Nach dem "Views"-Totalausfall zurück zu alter Form. Review von Stefan Johannesberg

Drizzy bleibt Trendsetter wie Flizzy. Statt Album oder Mixtape erklimmt er über Spotify und Co das nächste Level und haut einen wilden Mix aus Features und Styles kanalmonogam als Playlist raus. Dancehall, Grime, Trap, Soul, House und viel klassischer OVO-Sound - Drake verausgabt sich auf den 22 Tracks komplett, dehnt seinen Style über die ganze Welt aus und fährt nebenbei noch Slalom durch sein momentanes Leben.

Nach dem "Views"-Totalausfall und seiner Vernichtung auf dem Future-Kollabowerk "What A Time To Be Alive" findet Drake in allen Facetten zu alter Form zurück. Oft rappt er straight und hungrig wie einst, disst munter seine Lieblingsfeinde Tory Lanez, Meek Mill und Kid Cudi und findet auch seine wunderbaren Melodien und Hooks wieder.

Im böse blickenden Opener "Free Smoke" erklärt er kurzerhand die Beziehung mit J-Lo für beendet: "I drunk text J-Lo / Old number, so it bounce back." Der Beat von Boi-1da-hätte auch dem superben "Savage Mode"-Projekt gut zu Gesicht gestanden. Auch "KMT" produziert von Ness, der jüngst einige Brecher zum hörenswerten Don Q-Mixtape "Corner Season" beisteuerte, marschiert später ähnlich gnadenlos aus den Boxen.

Auf dem heimlichen Höhepunkt "Teenage Fever" lässt Drake sich 90er Soul-Pop mit modernen Drum-Sounds und J. Los monströsen "If You Had My Love"-Samplehook anrichten – um mit der intimen, ersten Zeile "Your heart is hard to carry after dark" den Fan in seinen Fiebertraum zu ziehen. Der intensive Slow Jam "Since Way Back" zitiert "Clipped Wings" von R. Kelly und wechselt wie bekannt den Beat für Drakes Autotune-Outro.

Auf dem blubbernden Kanye-Feature "Glow" gewinnt Drake die Herzen mit einem wavy-vibenden Hook, der auch Max B oder French Montana zur Ehre gereicht hätte. "Blem" überzeugt mit zischendem Snare-Sound, einem vertrackter Rhythmik-Mix aus Grime, Dancehall und klassischen Drake-Sound und seinem bekannt-formidablen Singsang-Rap-Flow.

Die Playlist mit so vielen Sounds und Gästen ist wider Erwarten keine bloße Zusammenstellung und auch nicht so wild und frei, wie es auf den ersten Blick scheint. Drake kuratiert zwar manchmal wie Travis Scott, drückt aber den meisten Tracks seinen Stempel auf. Nur ein paar Mal gönnt er den Gästen das Spotlight – und vor allem Young Thug, Quavo und Skepta reimen tight. Thugga gar tighter als tight. In "Sacrificies" ledert er los wie Poldi, rappt zu Beginn ohne Schnickschnack, nur um dann in der Versmitte wieder komplett abzudrehen. Dagegen ist sein zweites Feature für "Ice Melt" Jeffrey-Style pur. Thugga-Reggae war 2016 der schönste Sound – und ist es auch im Frühling 2017.

Migos' Quavo kennt ebenfalls keine Pausen. Währen seine Homies Offset und Takeoff die neuen Goldplatten zählen, springt Quavoals Gast von Tape zu Album zu Playlist. In "Portland" trifft er Drake, Travis Scott und Produzent Murda Beatz und feiert die ganz große Trap-Club-Sauce. Anscheinend können nicht nur Metro Boomin und Future Flöte wie deutsche Imbisse in den 80ern. Grime-Star Skepta darf dann auf seinem Interlude als einziger solo über holpernden Synthie-Kopfnicker rattern.

Komplette Ausfälle gibt es keine. Zwar trifft nicht jeder Track ins Schwarze, aber Drake croont sich locker durch die Weltmusik. Der Jung hat einfach Spaß, "It's my world / You can have the scene", wie es Skepta für ihn formuliert. Ob es nun ein karibisch-poppiger "Madiba Riddim" ist, House Musik in "Passionfruit" oder die dunkel, knisterende Elektro-Ballade "Nothing Into Something" - Drizzy lebt sein "More Life"-Motto (und Song von Drizzys Liebling Vybz Kartel) offen aus. Ist dieser Begriff doch ein jamaikanisches Sprichwort für Carpe Diem – und Drake genießt jetzt erst einmal das gute Leben in vollen Zügen.

Auf dem "Do Not Disturb"-Outro verabschiedet er sich daher von den Fans: "Taking summer off cause they tell me I need recovery / Maybe gettin’ back to my regular life will humble me / I’ll be back in 2018 to give you the summary." Die Playlist als Album mit 15 Tracks wäre ein potentieller Klassiker geworden, trotzdem findet jeder genügend Futter für seine eigene Playlist. Bis 2018.