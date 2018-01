laut.de-Kritik Die Deutsch-Punk-Brust wird immer breiter. Review von Kai Butterweck

Die Donots sind auf den Geschmack gekommen. Drei Jahre nach ihrem Deutsch-Debüt "Karacho" legen Ingo, Guido und Co mit "Lauter Als Bomben" nach. Abermals ziehen die Ibbenbürener an die Keine-Macht-den-Floskeln-Front und rocken und poppen dabei alles aus dem Weg, was zu rechtslastig hinkt und die Hoffnung auf Weltfrieden mit Füßen tritt.

Mit Reglerdreher Kurt Ebelhäuser an ihrer Seite ziehen die Donots alle Register. Inhaltlich zwischen gesellschaftlichen Arschtritten und familiären Streicheleinheiten pendelnd, drückt man musikalisch auf alle verfügbaren Buzzer.

Im kantigen Opener treffen Green-Day auf Bad-Relegion ("Geschichten Vom Boden"). Mancher Refrain würde sich auch auf einem My Chemical Romance-Album gut machen ("Keiner Kommt Hier Lebend Raus"). Dazu pointierte 80s-Flashbacks ("Rauschen") sowie melancholisch Aufbereitetes aus der Alternative-Abteilung ("Asche Sammeln"): Der "Angel Dust"-Vergleich im Pressetext kommt nicht von ungefähr.

Selbst nach dem dritten Durchlauf entdeckt der aufmerksame Hörer noch Neues. Im Mixtape-Rausch lassen die Donots nicht locker. Was eben noch so klang wie ein in Musik gegossenes "Cheers!" der Herren Turner und Strummer, schallt drei Minuten später wie eine nicht mehr zu bändigende Kollaboration zwischen Dave Grohl (am Schlagzeug) und den Herren von The Hives aus den Boxen.

Es geht auf und ab, hin und her und hoch und runter. Nach einer Runde "Gegenwindsurfen" lässt Stehaufmännchen "Apollo Creed" endlich die Zauber-Bombe platzen ("Der Trick Mit Dem Fliegen"). Und im bandeigenen Heavy Kranich-Studio springen alle Verantwortlichen in Weezer-Shirts durch die Gänge. Unglaublich.

Nach dreizehn Songs ist auch die letzte Bombe entschärft. Ich nehme die Kopfhörer ab und frage mich: Was brauche ICH jetzt? Ich entscheide mich für ein Bier und eine Handvoll Konfetti. Und ich drücke noch mal auf Repeat.