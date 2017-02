laut.de-Kritik Das musikalische Äquivalent zu Til Schweiger. Review von Patrick Binder

Die Finnen von Disco Ensemble waren mal Hardcore-Punk. Betonung auf waren. Die Tendenz Richtung 08/15-Pop-Rock hat sich bereits auf den beiden Vorgängern "The Island Of Disco Ensemble" und "Warriors" abgezeichnet. Mit "Afterlife" scheint die Band nun endgültig auf die Mainstream-Charts zu schielen, wo sie sich musikalisch neben ihren Landsmännern von Sunrise Avenue einreihen.

Dabei kann man Miikka Koivisto, Jussi Ylikoski, Lasse Lindfors und Mikko Hakila nicht mal vorwerfen, sie würden immer noch einen auf Punk machen. Was da aber musikalisch abgeliefert, wird ist dürftiger als ein Mainstream-Pop-Punk Album es sein könnte. Was will man auch von einer Band erwarten, die Musik für Til Schweigers Film "Kokowääh 2" beisteuerte? Eben: Das musikalische Äquivalent zu diesem.

Wie in Schweigers Komödie auch sind auf "Afterlife" im Prinzip alle musikalischen Zutaten für Massentauglichkeit gegeben. Computer-Beats, Standard-Gitarrenriffs, obligatorische Soli und ein hymnenhafter Gesang, bei dem Mädchenherzen höher schlagen.

Gelegentlich klingt zwar durch, dass die vier Finnen ursprünglich aus dem Hardcore kommen, diese Riffs sind dann aber fürsorglich in poptaugliche Wattebäuschchen gepackt ("Face Down In A Fountain"). Nicht, dass sich ja niemand daran stößt! Das Sample von Klaus Doldingers "Das Boot"-Titeltrack klingt zwar originell, aber auch unglaublich trashig.

Scheint ganz so, als wollten Disco Ensemble mit "Afterlife" eine neue, noch größere Zielgruppe erreichen. Alte Fans können sie damit nicht überzeugen. Dazu ist die Platte zu sehr auf radiotauglichen Pop-Rock getrimmt. Bon Jovi-Fans hingegen könnten daran Gefallen finden. Und natürlich wieder Til Schweiger.