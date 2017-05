laut.de-Kritik Petition für den Eintritt ins Schweigekloster. Review von Luca Wisnagrotzky

Pünktlich zur Ausstrahlung seiner "Mega-Show" auf dem großen Kölner TV-Sender veröffentlicht der "Pop-Titan" (autsch, das schmerzt!) ein Sammelsurium aus den Nummer-eins-Hits seiner Zöglinge, wiedergekäute Versionen von Modern Talking-Klassikern und ominöse Extended-Versionen und Remixes von so quasi allem, das Dieter Bohlen je produzierte. Puh. Das Quotentief von DSDS macht sich bemerkbar.

Das Ausmaß allen Übels erstreckt sich in der Premium-Version auf drei CDs mit sage und schreibe 50 Songs. Auf dem normalen Release befinden sich "nur" 39 Titel, verteilt auf zwei CDs. An der Spitze steht "You're My Heart, You're My Soul" in der normalen Single-Version von '84, so dass sich jeder nochmal schön ins Gedächtnis rufen kann, um wen es hier eigentlich geht.

Die Talfahrt beginnt mit der Tatort-Ballade von Chris Norman und prescht an sämtlichen Erzeugnissen seiner DSDS-Schützlinge vorbei: Alexander Klaws, Mark Medlock, Yvonne Catterfeld, Pietro Lombardi, sie alle haben sich hier versammelt. Ich möchte hier kein posttraumatisches Erlebnis auslösen, aber auch Daniel Küblböck ist mit seinem Nerv-Titel "You Drive Me Crazy" vertreten.

Für die Schlager-Fans gibt es "Ich Werde Lächeln, Wenn Du Gehst" von Andrea Berg und einen Kylie Minogue-Abklatsch mit dem wohlklingenden Titel "Ich Sterb Für Dich" von Vanessa Mai. Bisher sind das allesamt bekannte Titel. Bisher! Es folgt das unbestrittene Highlight der Platte - der Modern Talking-Evergreen "Brother Louie", neu aufgelegt in der Rap-Version mit Kay One: "Ich hab' Style, ich hab' Geld, ich trag' Louis Louis Louis / Deine Frau zieht sich aus für 'ne Louis Louis Louis."

Der Track ist ganz nett, aber bei Vergewaltigungsfantasien hörts dann auch auf: "Deutschland sucht seinen Superstar und hier bin ich / alle meine Frauen sind im Schlaf sogar willig." Vergessen wir das alles lieber ganz schnell. Das fällt mit dem Folgetrack nicht ganz so leicht: Da hat der Dieter wieder ganz 'smooth' seine Blue System-Eurodance-Sex-Hymne "My Bed Is Too Big" recycelt.

Mit neuen Versionen von Juliette Schoppmanns "Für Dich" und der DSDS-Hymne "We Have A Dream" schließt die Platte ab. Diese Abwandlungen klingen genau so unspektakulär wie die Originalversionen. "Die Megahits": eine einzige angefaulte Recyclingtonne. Das macht CD Nummer zwei mit weiteren aufgewärmten Versionen sämtlicher Modern Talking-Hits nicht besser. Das Highlight ist hier der Scooter-Remix von "Win The Race" - weil da nicht so viel gesungen wird.

Man wünscht dem Bohlen auf seiner alten Tage endlich ein "Mega"-Erlebnis der Erleuchtung und einen damit verbundenen Aufenthalt in einem tibetischen Schweigekloster.