Willkommen in Europa. Hier feiern noch alle zusammen.

laut.de-Kritik

Review von Michael Schuh

Schon der Titel ist ein Statement: "Live In Europa". Nicht etwa "Live In Esslingen", das Dokument eines Heimspiels also, wie es dieser bodenständigen Band auch zuzutrauen gewesen wäre. Nein, Die Nerven sind herum gekommen in den letzten Jahren, sie veröffentlichen jetzt bei Glitterhouse, einem Label, bei dem man Helmet oder Mudhoney mitdenken darf.

Willkommen in Europa. Kann man auch politisch deuten. Bei einem Livegig der Nerven bricht nämlich nichts auseinander, da wird niemand vor die Tür gesetzt, da greift ein Teilchen ins andere und es entsteht ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Den Augenblick feiern. Nur eine Minute schweben. Oder wenigstens ein ganzes Konzert lang.

Möglichst laut, möglichst viel Lärm, an den Grundkoordinaten, die Basser Julian Knoth zu Karrierebeginn 2010 als Devise ausgab, hat sich bis heute nicht so viel geändert. Dicht, massiv, atonal, harmonisch, oft bedrückend, immer deep: Diese drei fucking Burschen from Stuttgart haben den Dreh eindeutig raus. Da erzählt man ihren Konzertbesuchern natürlich nichts Neues.

Der stets leicht fiebernde Sänger Max Rieger, der dazu als Kontrast wirkende Ruhepol Knoth und der manische Drummer Kevin Kuhn im Rücken beider: Die Nerven live sind ein echtes Erlebnis, das eine Aufnahme hinreichend rechtfertigt. Wer die Band nicht kennt, mag mit den Studioalben besser versorgt sein, für die sich immer vergrößernde Fangemeinde ist "Live In Europa" ein Muss. Eine Preaching-to-the-converted-Nummer, die sicher auch erklärt, warum die Show nicht auf CD erscheint, sondern auf 3000 limitierte Vinyl-Versionen (180g, 2LP) plus Streaming.

Ein Konzert mit den beiden letzten Album-Openern "Die Unschuld In Person" ("Out") und "Albtraum" ("Fun") zu beginnen, ist an sich schon eine Ansage, aber Die Nerven legen danach mit dem aufrüttelnden "Hörst Du Mir Zu?" praktisch noch eine Kelle drauf.

Lange Instrumentalpassagen prägen hier und da die Liveversionen, denen die Freude am präzise getimeten Jam anzumerken ist. Bloß kein hippieskes Gedudel, das nächste Break kommt schneller als du denkst! Songs wie "Jugend Ohne Geld" legen live sogar noch an Intensität zu, auch mein Favorit "Dreck" knallt ordentlich.

"And now to something completely different" kündigt Rieger dann das Joy Division-Cover "No Love Lost" an. Spezialistenstoff selbstverständlich: Der Song ist nicht auf den offiziellen zwei LPs der UK-Postpunk-Legenden, sondern auf der frühen EP "An Ideal For Living".

"Unserer Meinung nach ist es ein schönes Zeitdokument geworden; es handelt sich hier um die letzte und definitive Möglichkeit dieses Set zu hören", bewirbt das Trio die Doppel-Scheibe. Die Live-Qualitäten der Gruppe sollte man sich jedoch auch mit kommenden Veröffentlichungen im entsprechenden Clubumfeld zu Gemüte führen.