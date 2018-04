laut.de-Kritik Wahre Emotionen gegen Fake. Review von Rinko Heidrich

Die geballte Faust, wenn du einfach schreien möchtest, aber die Situation es nicht nicht zulässt. Das Gefühl der Ohnmacht, das einen bis in den Schlaf verfolgt. Wut, die einen befällt, wenn man bemerkt, wie sich Dinge einfach nicht ändern und alles in einer konservativen Starre verbleibt. Die Nerven brauchen nicht einmal dumpfe Die-Da-oben-Parolen, sondern gaben ihrer Generation schon auf "Fun" und "Out" den Soundtrack zur zornigen Unangepasstheit.

Ob die Band politisch ist, darüber sind sich die Stuttgarter selber nicht sicher. Die Texte richten sich jedenfalls nicht explizit gegen einen festen Adressaten wie den Staat oder Konzerne, es sind die Emotionen, die man von den Shows oder Alben der Nerven mitnimmt und für sich selber verhandeln kann.

Poppig seien die neuen Songs geworden, bemängelte der ein oder andere Fan bereits. Wo genau das für die immer noch wütenden Noise-Attacken wie in "Aufgeflogen" oder "Skandinavisches Design" zutrifft, ist fraglich, aber tatsächlich entfernt sich der Titeltrack "Fake" mit ruhiger Akustik-Gitarre und sanfter Synthesizer-Begleitung so weit vom bisher bekannten Sound, dass sich verbohrte Indie-Hörer ihre Seattle-Träume abschminken können.

"Alles Falsch" könnte schon fast als beschwingt durchgehen, wenn nicht ein böses Stoner-Riff am Anfang dazwischen sägte und der Songtitel in heiserer Trance heraus geschrien würde. Die eigene Wahrnehmung als Pop-Band macht Die Nerven zwar sympathisch unelitär, aber dann dürfte das wohl die härteste Form von Deutsch-Pop seit immer sein, auch wenn sich auf "Fake" mehr ruhigere Momente als auf den Alben davor befinden. Der Intensität tut es auf jeden Fall keinen Abbruch.

"Immer nur dagegen, aber gegen was" heißt es in "Frei". Die große Antwort auf all den Wahnsinn unserer Zeit kann man nicht von drei jungen Menschen erwarten, überhaupt sollte es uns supi gehen, denn alles wird doch gut sowieso. So lehrt es uns der chartsorientierte Konsens, und wenn alles nichts mehr hilft, gibt es ja immer noch ein Antidepressivum auf Rezept.

"Bin ich der Einzige der weint?", singt Julian Knoth und hätte damit dann doch einen Slogan, den man der abgestumpften Lach- und Spaß-Mehrheit jeden Tag unter bzw. in ihre Social Media-Profile kopieren möchte. So einfach machen es sich Die Nerven nicht und können sich doch langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass sie nun zu den wichtigsten deutschen Bands gehören, weil sie eben eines genau nicht sind: Fake.