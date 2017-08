laut.de-Kritik Galoppierender Wahnsinn zwischen Rammstein, In Extremo und plakativem Pathos. Review von Jürgen Lugerth

Die Sonne scheint (oder schien) ihnen aus dem Arsch. Das ist schon mal bemerkenswert. Live sind (oder waren) sie meistens eine unterhaltsame, amüsante, manchmal auch verstörende Nummer zwischen Freakshow, Mittelalter-Markt und Thrash-Gewitter. Ihre Alben aber waren stets eher anstrengend. Eine Menge Krach und zwischendrin alles Mögliche zwischen Intellekt und Barbarei, angereichert mit einer gehörigen Portion Apokalypse. Ein typisch (ost-)deutscher Spagat, der quasi Goethe, Elvis und die Offenbarung des Johannes zusammenbringen will, aber (natürlich) an so einer gewaltigen Aufgabe scheitern muss. Inzwischen geradezu barock erscheinende Ossi-Bands wie die Puhdys, Berluc oder die Sterncombo Meissen haben sich schon im real existierenden Sozialismus der DDR erfolglos daran versucht.

Nun melden sie sich also zurück, Die Apokalyptischen Reiter aus dem schönen Thüringen, wo heutzutage außer einer Menge Bäume leider auch andere, teils recht unerfreuliche Gewächse aus dem altehrwürdigen Boden schießen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Frage: Waren sie jemals weg, die Reiter? Ich weiß es nicht, denn ich habe sie nie wirklich vermisst. Aber ich kann nur für mich sprechen.

Eines immerhin ist erfreulich. Nämlich das rotglühende Cover mit seiner chinesisch anmutenden Samurai-Ästhetik. Das kann man sich gut als Poster in Jugendzimmern vorstellen, in denen der Geist der Summerbreeze-Opposition haust. Dort wird das Album sicher auch gerne gehört werden. Ungeachtet der Tatsache, dass die Hersteller dieses Werkes schon längst mindestens doppelt so alt sind wie ihre treue Klientel. Und völlig anders geprägt.

Das Album startet mit "Wir Sind Zurück" gleich heftig und das folgende Titelstück kommt dann inklusive des rollenden 'R' im Gesang so derbe rammsteinig rüber, dass man innerlich schon Plagiats-Anklagen formuliert. "Auf Und Nieder" verbreitet folkrockig altbekannte Lebensweisheiten, "Folgt Uns" kommt als starker Thrasher um die Ecke. Der doofe deutsche Text mit seinen Allgemeinplätzen zerstört leider alles. So geht es immer weiter im mit plakativen Klischees behafteten Spiel.

"Die Freiheit Ist Eine Pflicht". Der gute Ernst Thälmann (kennt den noch einer?) hätte das deutlich zwingender zur Parole "Freiheit Ist Pflicht" verkürzt. Und was denn nun? "Ich Bin Weg" oder "Ich werde Bleiben"? Ich tendiere nach 'Genuss' dieser Platte zu Ersterem. Man verstehe mich nicht falsch. Ich habe vor einer Weile mal ein schönes und interessantes Interview mit Sänger Fuchs von den Reitern gemacht und bin von der Ernsthaftigkeit und dem Können dieser Band durchaus überzeugt. Auch was 'rechts-herzliche' Tendenzen angeht, ist diese Chaos-Kombo erfreulicherweise völlig unverdächtig.

Trotzdem geht mir ihr überkandideltes und letzlich unentschlossenes Gelärme inzwischen ziemlich auf den Geist. Wer sich allerdings musikalisch gern nerven lässt, dem sei dieses krachige Kunstmachwerk ausdrücklich ans hyperventilierende Gemüt, Herz oder sonstwas gelegt. Ich aber ziehe mir das nicht nochmal rein. Dreimal reicht.