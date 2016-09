laut.de-Kritik Entspannte Tunes zwischen Trap und Gruselhörspiel. Review von Toni Hennig

Am Konzept von Die Antwoord zwischen karikierter Street-Rap-Attitüde, Rave-Exzessen und trashigen Horrorfilmversatzstücken hat sich seit ihrem Debüt "$O$" (2010) wenig geändert. Ihre provokativen Videos visualisieren die Südafrikaner immer noch sehr aufwendig und gelungen. Die blutige Ästhetik schockiert angesichts einer zunehmenden medialen Reizüberflutung aber nur noch die Wenigsten. Nach dem Mixtape "Suck On This" setzt "Mount Ninji And Da Nice Time Kid" auf entspanntere Tunes.

"I Don't Care" vom Tape erscheint im Kontext der Platte leider wie eine unnötige und ärgerliche Dreingabe. Mit stadionfüllenden EDM-Bässen und einer Faithless-Gedächtniszeile ("God Is A DJ") bewegt man sich mit der Nummer schon hart an der Grenze zu Tiesto und Hardwell. Musik, die so viel Coolness versprüht wie die Liveübertragung eines DJ-Bobo-Konzertes auf RTL 2. Bis dahin gibt es zum Glück noch fünfzehn weitere Songs.

"We Have Candy" und "Gucci Coochie" kennt man ebenfalls von "Suck On This". Ersterer bildet mit aufgeblasener Halloween-Atmosphäre einen gewohnt augenzwinkernden Einstieg. Letzterer zielt mit lasziven Parts von Burlesque-Queen Dita Von Teese in Richtung Ravetanzfläche. In der ersten Hälfte hört man viel Durchgeknalltes ("Rats Rule" mit Jack Black als Gruselmeister), Überzogenes (die tarantinoeske Gangsternummer "Shit Just Got Real"), Tanzbares (die Single "Banana Brain") und Albernes (mit einem vor sich hinpubertierenden Lil Tommy Terror in "Wings On My Penis" und "U Like Boobies?"). In ähnlicher Form hat man das schon auf früheren Alben wahrgenommen.

"Mount Ninji And Da Nice Time Kid" dürfte trotzdem das bisher zugänglichste Werk der Band sein. Wirkten die vorherigen Platten wie eine Ansammlung vieler verschrobener Ideen, die auf Albumlänge nicht immer Sinn ergeben, profitiert der Longplayer von einer comichaften, aber mittlerweile sehr dichten und geschlossenen Grundstimmung.

Ab "Stoopid Rich" klingen Die Antwoord unter Hinzunahme von zeitlupenartigen Trapbeats zurückgelehnter. Yo-Landi und Ninja, der sich gerade Ninji nennt, zeigen sich in der zweiten Hälfte weit weniger aggressiv und bissig wie gewohnt. Produzent God sorgt im Background für ein deepes, elektronisches Fundament. Die reduzierte, dunkle Straßenatmosphäre wie etwa in "Street Light" hat sich bereits auf dem Tape angedeutet. Der Platte verhilft dieser Einfluss dennoch zu mehr Vielschichtigkeit und Atmosphäre.

Das Konzept weist als Persiflage aktueller Strömungen in Rap und Pop seit "Donker Mag" zwar kaum noch Innovation auf. Insgesamt bleiben Die Antwoord aber dank ihrer unterhaltsamen White-Trash-Attitüde bestehend aus inszenierten Gangsterklischees, hippiesken Gruselelementen à la Arthur Brown und Kirmestechno-Einschüben Marke Scooter musikalisch souverän.