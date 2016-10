laut.de-Kritik Love them to the end. Review von Ulf Kubanke

"This man pursues you, a dagger in his hands / Yet he will never get into our land / Oh, love me, love me to the end." 1990 verquirlen Deine Lakaien den romantisch-kämpferischen Text mit einer lieblichen Melodie, die von der Urkraft und Zerbrechlichkeit der Liebe kündet. Der ultimative Lakaien-Track für die Ewigkeit.

Daneben schüttelt "XXX. The 30 Years Retrospective" viele weitere Asse aus dem Ärmel. Der Titel stellt bereits klar: 30 Jahre Deine Lakaien verlangen nach einer angemessenen Werkschau. Das Duo Horn/Veljanov räumt auf der Qualitätsskala erwartungsgemäß ab. Egal ob als Download oder auf vier CDs: Die knapp 60 Songs starke Zusammenstellung lohnt sich für Fans und Neulinge.

Die ausgewählten Stücke illustrieren ihren Weg von den frühen Gothic/Dark Wave-Tagen zu jenem musikalischen Freistil, wie man ihn von Nick Cave oder dem 70er Scott Walker kennt. Der Wunsch "nach Anerkennung von Leuten, die Musik mehr lieben als das Drumherum", treibt das Duo bis heute an, wie selbst erklären: "Anerkennung von Musikerkollegen und Menschen, die Schubert genauso mögen wie Radiohead. Wir sind nun mal keine leicht konsumierbare Unterhaltungsband, wir sind Grenzgänger."

Getreu dieser Sichtweise legen Deine Lakaien große Teile von "XXX" als konzeptionelles Überraschungpaket an. Es unterteilt sich in vier Abschnitte. Teil eins serviert die bekannten Hits und Singles. Teil zwei setzt mit Remixen und gelungenen Neufassungen manchem Kulttrack die verdiente Krone auf. Hier strahlt besonders "Kasmodiah" im Glanze eines vollkommen neuen Refrains.

Part drei plündert Horns Archiv und zerrt unveröffentlichte Schätze ans Licht. Die stilistische und textliche Bandbreite ist groß. Mit dem Außenseiterfavoriten "It's Alright, Ma" (Bob Dylan) kommt erstmals in der Lakaien-Historie eine Coverversion zum Zuge.

Mein persönlicher Liebling ist das letzte Viertel. Es besteht aus biografisch relevantem Livematerial der vergangenen 25 Jahre. Hier trifft man auf Akustik-Variationen und erstmals auch auf Tracks von der "Kasmodiah"-Tour. Ein rundum gelungenes Best Of-Paket.