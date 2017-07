laut.de-Kritik Zu lange mit Soulfly auf Tour gewesen? Review von Olaf Schmidt

"Auflösen! Namen ändern! Ihr beschmutzt das Ansehen von Ex-Bandmitglied Peter Plauze!" Diese oder ähnliche Angriffe darf sich so manche Band gefallen lassen, die das Pech hatte, einen oder mehrere wichtige Musiker zu verlieren. Natürlich, seit Sankt Zuckerberg vom heiligen Gipfel herabstieg und uns das Seelenheil in Form einer sozialen Plattform brachte, auf der man so schön herumpöbeln kann. Decapitated können davon ein Liedchen singen.

2007 geriet die polnische Band in einen Autounfall, der Schlagzeuger Witold "Vitek" Kiełtyka das Leben kostete und Sänger Adrian "Covan" Kowanek ins Koma beförderte. Er wachte zwar wieder auf, verließ das Line-Up aber anschließend. Gitarrist Wacław "Vogg" Kiełtyka wollte im Sinne seines Bruders weitermachen und stellte eine neue Band zusammen, die seitdem teilweise richtig angefeindet wird. Zuweilen erreicht das Rumgehasse Inflames'sche Dimensionen.

Dabei sprachen die Alben seit der Neuausrichtung eine deutliche Sprache. "Carnival Is Forever" und "Blood Mantra" sind zwei Brecher allererster Kajüte, wenn es um rhythmischen, gleichzeitig ein wenig vertrackten und atmosphärischen Death Metal moderner Prägung geht. Umso gespannter durfte man auf "Anticult" sein - und umso größer gerät die Enttäuschung.

Wer weiterhin auf eine Rückkehr zu "Winds Of Creation"-Zeiten wartet, kann direkt weitergehen. Liebhabern der letzten beiden Alben muss man trotzdem ein Reinhören dringend anraten. Decapitated haben den Core-Anteil in ihren Songs leider deutlich erhöht und kommen stumpfer und weniger interessant rüber. Möglicherweise waren sie auch zu lange mit Soulfly auf Tour.

Deren stupides Rumgebolze der letzten Jahre setzt sich im Sound der Polen ziemlich deutlich fort. "Kill This Cult" könnte in seiner Langweiligkeit von Max Cavalera stammen. Frontbrüller Rafał Piotrowski bemüht sich denn auch redlich, wie eine Kopie des Brasilianers zu klingen. Früher besaß der Mann mehr eigene Identität. Wenige Griffe und stumpf nach vorne ballern, das kann funktionieren. Auf diesem Album allerdings nur selten. Die ersten paar Songs rauschen gleichförmig vorbei.

"Eines unserer Songwriting-Ziele war es, nicht zu viel zu denken", erzählt Vogg in einem Interview. Man merkt es. Ganz schick grooven sich die Polen zwar durch "One-Eyed Nation", aber auf Länge gesehen überzeugt auch dieser Song nicht wirklich. Die auflockernden Blastbeasts erscheinen schon fast wie eine Erlösung, weil sie vom simplen Riff ablenken.

Bessere Stücke finden in der zweiten Halbzeit der Platte statt. Vor allem der vorab schon bekannte Knüller "Earth Scar" zieht Parallelen zu den beiden Vorgänger-Alben und besticht mit abwechslungsreicher Struktur. Auch "Anger Line" und "Never" mit einer Art Breakdown zwischendurch ziehen mehr vom Brot als alles in der ersten Hälfte von "Anticult".

Mit "Amen" fällt den vier Deathern ein origineller Schluss ein, das muss man ihnen lassen. 35 Minuten ballert das Album auf höchster Flamme. Der Abschluss-Song nimmt dann das Tempo raus und überrascht mit einer lupenreinen Doom-Stimmung. Unterm Strich bleibt aber eine durchwachsene Platte, ausgebremst von ihrer schwächeren ersten Hälfte.