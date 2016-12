laut.de-Kritik Die definitive Hitsammlung für den Gabentisch. Review von Michael Schuh

Sein erstes Album in 2016 hieß "Blackstar", und nur er wusste damals, dass es auch sein finales Studiowerk sein würde. So passt es ins Bild, dass die vorliegende Veröffentlichung den Reigen der zahlreichen David Bowie-Platten in diesem Jahr beschließt: "Legacy", David Bowies Vermächtnis also, der traurigen Entwicklung angemessen betitelt.

Auch wenn manch einer eher in einem oder mehreren der insgesamt 28 David Bowie-Studioalben seit 1967 eine Art Vermächtnis dieses talentierten Künstlers findet. Der Brite hat auch großartige Hits geschrieben, die es wert sind, einmal komplett aufgelistet zu werden.

Für die breite Masse war Bowie vor seinem Tod vor allem der Typ, der "Let's Dance" gesungen hat. Hätte man bis letztes Jahr in einer Umfrage nach dem Sänger von "Under Pressure" gefragt, wäre die Antwort der Mehrheit eher Freddie Mercury gewesen. Darüberhinaus gerät das öffentliche Bewusstsein oft unweigerlich ins Stocken, dabei kennt man auch als unbedarfter Radiohörer noch einige dieser weiteren 18 (Einzel-CD) bzw. 38 "Legacy"-Stücke (Doppel-CD).

Fakt ist: Jede Generation verdient ein Bowie-Sound-Lexikon dieser Art. 1990 erschien die Best Of "Changesbowie", 2002 "Best Of Bowie" ("Changesonebowie" von 1976 und "Changestwobowie" von 1981 mal außen vorgelassen) und nun eben "Legacy", das mit den aktuellen "Blackstar"-Singles "Lazarus" und "I Can't Give Everything Away" bestückt ist.

Doch los geht es mit den frühen Glanztaten des Mannes, der der einzige Rockstar aus den 60ern gewesen ist, "der zu wissen und sich dafür zu interessieren schien, was außerhalb seiner Generation abging. Er gab jungen Bands das Gefühl, verstanden zu werden und relevant zu sein", formulierte Dinosaur Jr-Boss J Mascis treffend. Und wir hören Bowie nun 45 Jahre später in "Changes": "And these children that you spit on / As they try to change their worlds." Dieser Song, genau wie "Starman", wurde auf "Best Of Bowie" vor 14 Jahren tatsächlich nicht berücksichtigt.

"Legacy" weist zum Glück keine schmerzhaften Lücken auf. Wir erleben Bowies Karriere in Hits, von Glam-Kultsongs ("All The Young Dudes") über Riff-Klassiker ("Rebel Rebel"), geschmeidigen Funk ("Fame"), Wave-Pop ("Ashes To Ashes"), Drum'n'Bass-Exkurse ("Little Wonder") bis zu Kooperationen mit der Pat Metheny Group ("This Is Not America"), den Pet Shop Boys ("Hallo Spaceboy") und, nun ja, Mick Jagger ("Dancing In The Street"). Dazwischen: Der Berliner Mauer-Song schlechthin ("Heroes").

Zu entdecken gibt es nach wie vor genügend: Ob das tiefenentspannte "Thursday's Child" von "hours..." (1999), "Slow Burn" vom gerne übersehenen Alterswerk "Heathen" (2002) oder das Industrial Rock-Juwel "I'm Afraid Of Americans", für das 1997 folgerichtig Trent Reznor verpflichtet wurde, der vorliegenden Remix fabrizierte (das Original ist auf "Earthling").

Angepriesen wird "Legacy" mit einer bisher unveröffentlichten Version des vielleicht schönsten David Bowie-Songs "Life On Mars?", den der Produzent des dazugehörigen 1971er Albums "Hunky Dory", Ken Scott, neu gemixt hat. Er arbeitete die einzelnen Spuren deutlicher heraus und mischte dem majestätischen Track etwas mehr Streicher hinzu, was Drama und Opulenz noch verstärkt.

Nach dem zweiten Boxset für Fans und dem Soundtrack zum "Lazarus"-Musical ist die Hitsammlung "Legacy" ein logischer wie würdiger Schlusspunkt im Bowie-Veröffentlichungsreigen 2016. Und eine der sinnvolleren Complilations, die man kurz vor Weihnachten im Plattenregal vorfindet.