laut.de-Kritik Aufwärts dank rifforientierter Winterkälte. Review von Manuel Berger

Darkthrones Legendenstatus konnten auch die letzten eher zwiespältigen Platten nichts anhaben. Das Duo Fenriz/Nocturno Culto gilt nach wie vor als eine Größe im Extreme Metal, die einfach gegeben scheint. Diskussion: Ende. Da ist es doch schön, dass "Arctic Thunder" nicht nur im Logoschriftzug, sondern auch musikalisch etwas zu sagen hat. 2016 besitzen Darkthrone tatsächlich nicht nur aufgrund ihrer Vergangenheit Relevanz.

Vor allem erfreut, dass Nocturne Culto seine Vocalexperimente bleiben lässt und nicht wie auf dem Vorgänger "The Underground Resistance" versucht, in Bereiche vorzudringen, für die weder seine Band gemacht ist, noch seine Stimme. Ganz besonders die nicht! Auf "Arctic Thunder" ist Knurren und Krächzen angesagt, und zwar songdienlich.

Ein bisschen erinnert er dabei an Abbath. Der Ex-Immortal-Chef legte Anfang des Jahres ja schon mit einem selbstbetitelten Album vor. Darkthrone schlagen jetzt in eine ganz ähnliche Kerbe. Was die beiden hier fabrizieren, ist ganz bestimmt kein reinrassiger Black Metal, sondern wie bei Abbath eher eine gesunde Mischung aus schwarzgebranntem Thrash und NWOBH. Von Anfang an gehen Darkthrone dabei sehr rifforientiert vor. Es wird gepalm-muted, was das Zeug hält.

Melodiesektionen kommen meist nur kurz zum Einsatz, dann aber knackig, frisch und so, dass man sich eigentlich wünscht, sie dauerten noch länger. Gleich "Tundra Leech" zum Beispiel hat ein herrliches Mini-Solo zu bieten. Das unruhige, sich stetig wandelnde "Boreal Fields" zückt ebenfalls eine delikate Lead-Gitarre. Gleich nachdem die Cowbell den aus einem Doom-Part entsteigenden Groove vorgibt.

"Inbred Vermin" dagegen kommt gänzlich ohne hohe Saiten aus, prescht nach vorne als Hybrid klassischer Black Metal-Salven, Thrash-Attitude und ein wenig Motörhead-Vibe. In der zweiten Hälfte gehts dann wie bei "Boreal Fields" rabiat auf die Bremse. Auf den Schlusspart würden auch ein paar suizidale Shining-Zeilen passen.

Das Problem, das die acht Songs aufweisen: Es dauert nicht allzu lang, bis man das Schema durchschaut hat. "Arctic Thunder" fehlen die Ausreißer. Zwar rutscht in selber Schlussfolgerung definitiv nichts unter ein gutqualitatives Maß, aber so viel Lust auf Faustschütteln und Headbangen die Riffs anfangs auch machen: Ihre Halbwertszeit erweist sich nach einigen Durchläufen doch als relativ kurz. Da wäre es eben doch von Vorteil gewesen, ein paar zwingende Melodien mehr draufzupacken. Manchmal hat man das Gefühl, das Mittel für alles, das irgendwie in Richtung Abwechslung geht, seien Tempowechsel.

So erfrischend "Arctic Thunder" einerseits auch daherkommt, in seiner düster-kalten Winterkluft mit knackigem Riffmantel, so wird es andererseits auch ein bisschen schneeblind, fährt zu stur seine Schneise und manövriert sich dabei eben in den ein oder anderen Haufen. Aber was solls: Der Legendenstatus überlebt es. Zumal "Arctic Thunder" insgesamt eben doch einen deutlichen Aufwärtstrend bedeutet.