laut.de-Kritik Straßenrap at its finest. Review von Jan Ehrhardt

"Hallo Deutschrap, sag' guten Tag / Dardan mein Name, ich hol' mir deinen Arsch / 18 Jahre und bin schon am Start / Bringe die Killerflows, also schaufle dein Grab!"

Um wenige Newcomer wurde in letzter Zeit so viel Aufhebens gemacht wie um den Stuttgarter Dardan. Bekannt geworden durch hochauflösende Videoclips auf YouTube, etwa "10 Euro Samsung" oder "Wer Macht Para", die binnen weniger Wochen Klicks in Millionenhöhe generierten, fragte sich gefühlt die ganze Rapnation: Wer ist dieser junge Albaner aus 0711, der so fresh über grimelastige Trap-Beats flowt, als hätte er nie in seinem Leben etwas anderes gemacht? Bei welchem Label steht er unter Vertrag? In welchem Dunstkreis bewegt er sich, wer ist sein musikalischer Ziehvater?

Gestatten:

Dardan Mushkolaj, Jahrgang '97.

Label? Fehlanzeige.

"Viel zu viele Leute jagen mich für eine Unterschrift / Dardan, bist du bei Banger oder bei Alles Oder Nix? / Nein, nein, nein, ich unterschreibe jetzt bei niemandem / Kein Bock auf diese Politik, ich mache das lieber mal alleine." ("Walking Dead")

Vieles machen sie selbst im Stuttgarter Norden, zusammengefasst unter dem Namen Thirtysevensounds. Die Beats kommen von Produzenten gerne mal nach einem Aufruf bei Facebook rein. "Hallo Deutschrap" ist eigentlich als Mixtape geplant, als konzeptlose Zusammenstellung von Tracks, die man halt so aufgenommen hat - aus reiner Freude an der Sache. Doch die Fans werden mehr, die Nachfrage nach einem richtigen Album lauter. Also wird die Veröffentlichung verschoben. Man will etwas hochwertiges abliefern, mehr Zeit ist nötig. Professionelle Hilfe hat man dabei selten, vieles entsteht in Eigenregie. Ein großes Independent-Label oder sogar ein Major steht noch immer nicht hinter Dardan, auch kein anderer bekannter Künstler, der den jungen Albaner in seinem Camp betreut. Die Features kommen weitestgehend aus dem Freundeskreis, einzig Olexesh sticht dabei leicht heraus.

Dass dabei mit "Hallo Deutschrap" ein solchermaßen reifes und kompromissloses Gesamtwerk entsteht, ist beachtlich. Die meisten der 16 Titel überzeugen, darunter das vorab veröffentlichte "Mister Dardy", "Poker", "Kripos Jagen Mich" oder "Heckler & Koch" mit Compadre Darrel, der in bester Skepta-Manier derart lässig auf Englisch über den Beat flexxt, als wäre es eine Schulaufgabe und er ein Streber in der ersten Reihe.

"Was passiert, wenn ich mit OL aufkreuz'?", fragt Dardan. Nun, dann entsteht mit "Cocaine Cowboys" ein brachialer Kopfnicker-Tune, der neben einem bis in die Spitzen ausgefeilten Beat auch einen Olexesh in Topform bereit hält. Finito. Den passenden Sound für den sommerlichen Grillabend ("Amigo") oder die nächste Balkan-Party ("Albo Trap") liefert "Hallo Deutschrap" ebenso wie Straßen-Emotionen ("Boulevard"). Eine insgesamt runde Sache also.

Auch wenn der Sound über die 54 Minuten Spielzeit an manchen Stellen doch etwas zu eindimensional gerät, die Vergleiche gelegentlich hinken (Taliban- und IS-Verweise zielen schlicht unter die Gürtellinie) und sich 'Mister Dardy' etwas zu oft reinen Wortwiederholungen als Kernelement der Hooks bedient, ist dieses Debüt trotzdem ein wirklich Herausragendes. Manch anderer MC ist viele Jahre im Geschäft, tüftelt Album für Album an Sound und Flow, und bringt es dennoch nicht so weit wie Dardan mit "Hallo Deutschrap".

Was ihn dabei von der großen Masse anderer Straßenrapper unterscheidet? "Ich trink Hennessy auf Eis / Du trinkst Warsteiner Pils." Punkt.