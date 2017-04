laut.de-Kritik Achtung, Ballermänner: Ötzi ist jetzt ein Mann für Amore. Review von Anastasia Hartleib

Alle Jahre wieder kommt DJ Ötzi von seinem Berg runter geschlichen, um die Bierzelte des Landes mit seinem Humpa-Humpa-Täteräää zu beschallen. Trance-Schaurigkeiten von 2001 dreht er auf seinem neuen Album genauso durch den Schlagerwolf wie Mitklatschmelodien und einfach zu behaltende Texte. Trotzdem sei "Von Herzen" das Persönlichste", was er seit Jahren eingesungen habe, freut sich der Pressetext.

Tatsächlich besteht die Platte nicht nur aus Après Ski-Gegröle, sondern fährt auch zwei schmalzige Balladen mit noch schmalzigeren Texten auf: "Dei Blick hat eigschlagn in mei Herz, hast mi zum brennen bracht" ("Ewige Liebe"). Sonst bleibt jedoch alles beim Alten, in den Arrangements treffen sich Blasmusik und Discosounds.

Lyrische Vielfalt und Logik stehen beim Schlager ja bekanntlich nicht im Vordergrund. Bei DJ Ötzi schon gar nicht: die Songtitel tragen entweder Gott, Liebe oder Zeit im Namen und kreisen dementsprechend eng um jene Themen.

Der Sinngehalt ist völlig zweitrangig: "Ich zünd alle Lichter an, damit jeder es sehen kann, dass du das größte Wunder meines Lebens bist" ("So Bist Nur Du"), oder "Gott hatte einen Traum und dann erschuf er dich / mit seiner rechten Hand erschuf er dein Gesicht" ("Gott Hatte Einen Traum"). Ins Hirn bohren sich diese schauderhaften Zeilen leider trotzdem.

"A Mann Für Amore" steigert die Unsicherheit über den eigenen Gefühlszustand weiter: Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll. Das "Uh! Ah!" aus "Hey Baby" vor 16 Jahren tauscht Ötzi gegen "Ah! Oh!" aus, während er scheinbar ganz bei sich selbst angekommen ist: "I bin wie i bin / i tanz und i sing / ich mach halt mei Ding / es ist so in mir drin / i bin a Mann für Amore". Nebenbei ist der Salzburger mit über 16 Millionen verkauften Platten auch der neben Falco erfolgreichste musikalische Exportschlager aus Österreich. Man muss nicht alles verstehen.