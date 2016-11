laut.de-Kritik Zeiten wie diese brauchen Rapper wie diesen. Review von Alexander Austel

Wie bleibt jemand, der seinen Rap-Einstand 1992 feierte, auch 2016 noch relevant? Wie bringt es Common immer wieder fertig, ein Album abzuliefern, dass mindestens vier Punkte wert ist? Woher nimmt er diesen Hunger, auch mit seinen 44 Lenzen auf dem Buckel noch Zuhörer zu finden, die seine Lyrics googeln? Ausruhen ist nicht, Stillstand ebenso wenig. In Zeiten wie diesen braucht es ein Sprachrohr, das Missstände beim Namen nennt. "An activist is active now."

In feinen Varianten umkreist Common die Themen rund um Rassismus in Amerika, moderne Formen der Sklaverei sowie den Umgang und die Probleme mit Minderheiten. Dabei ist er weise genug, nicht einfach nur auf die andere Seite einzudreschen, sondern sieht auch, was in seinen eigenen Reihen schief läuft. Er verstrickt dabei immer wieder Einflüsse aus Gedichten, der Bibel oder anderen religiösen Quellen, verbaut Referenzen zu Rap-Kollegen und spielt mit Worten. Dass er dabei auch den Hip Hop als Bewegung fest im Blick hat, versteht sich von selbst.

In "Home" sieht er sich, in Anspielung auf Moses, dazu berufen, sein Volk aus der Dunkelheit zu führen. Das mag pathetisch überspitzt klingen, ist es auch, aber bei solchen messerscharfen Lyrics sei ihm das vergeben. "Though this is from Heaven give 'em verses from hell / Those that fell off the path, bring 'em back to the math / Your staff will be your microphone / Your name is Common, you was born to fight the norm / Take house niggas outta darkness 'till they lights is on / I'mma put a hyphen on your name: rapper/actor/activist."

Der Titeltrack, getragen von wütend in die Tasten gehauenen Piano-Schlägen, macht mit einfachen, aber direkten Worten klar, worum es hier geht: "Here we go, here, here we go again / Trayvon'll never get to be an older man." Der taz erzählte er unlängst: "In der Geschichte der USA hat es im Umgang mit schwarzen Menschen immer wieder Ungerechtigkeiten und Unterdrückung gegeben. Auch heute sieht man, dass junge Menschen in den Straßen umgebracht werden, und fühlt dabei einen großen Schmerz."

Diesen Schmerz, der sich bald in kontrollierte Wut umwandelt, lässt Common freien Lauf. "You know, you know we from a family of fighters / Fought in your wars and our wars / You put a nigga in Star Wars, maybe you need two / And then, maybe then we'll believe you." Doch um nicht nur an den Pranger zu stellen, sondern auch um Motivation fürs Anpacken zu liefern, singt Stevie Wonder: "We are rewriting the black American story." Ein Track, der unter die Haut geht.

Lonnie Rashid Lynn Jr. hat nicht ausschließlich die Wut gepachtet. Es geht nämlich auch deutlich versöhnlicher, lieblicher, ja, gar harmonisch: "Bein' in love is never out of style", stellt er in "Lovestar" zufrieden fest. Die Größe, die der MC bei dem Song über seinen 2014 verstorbenen Vater zeigt, geht einem ans Herz. "Little Chicago Boy" beschreibt gefühlvoll einen unperfekten, aber geliebten Lonnie 'Pops' Lynn, der großen Einfluss auf das Leben seines Sohnes hatte. "Though I can't touch him, I can still feel him."

Zwar vordergründig versöhnlich, schlussendlich aber eben doch stark kritisierend, rappt er über "The Day Women Took Over". Er malt ein Bild, in dem Frauen alles Schlechte der Welt ausradieren, wir in Harmonie miteinander leben, Männer und Frauen gleichberechtigt sind, die Schönheit in all ihren Formen zum Sprießen kommt, "peace and unity the way it's meant to be", eben. Damit kontrastiert er überspitzt einen Ist-Zustand, der sich stark vom Soll-Zustand unterscheidet.

Um all seinem Können am Mic Raum zu schaffen, engagierte er für die Instrumentals Karriem Riggins, der den Großteil der Produktion stemmte. Der gelernte Jazz-Drummer achtet hervorragend auf die Gefühle und Themen der Lyrics und schafft Common so eine Grundlage, auf der er sich voll entfalten kann. Das können frisch klingende Boom Bap-Beats sein, ruhigere Gitarren-Klänge, Piano oder schwebende Drums. "Unfamiliar" gerät beinahe kitschig, während "Red Wine" dunkel und bedrückend wirkt. Die aus Samples und eingespielten Instrumenten bestehenden Beats wirken wie aus einem Guss und drängen sich nie auf.

Der Conscious-Rapper dagegen erfindet seinen tiefentspannten "hieroglyphicable prolifical flow" zwar nicht neu, zeigt aber in "Pyramids" eindrucksvoll, dass er auch mal ein paar Schellen Richtung aktueller Trends austeilen kann: "Every rap's a miracle, condition now critical / Can't lack lyrical, we need black generals." Der Refrain sampelt Ol' Dirty Bastard, und den ATCQ-MCs zollt er Respekt: "In theory, though, low end scenario / And sound boy burial drove me to classic material."

"Letter To The Free", der fulminante und vor Wut schnaubende Ausgang des Albums, zieht noch einmal alle Register. "We ain't seen as human beings with feelings / Will the U.S. ever be us? Lord willing!" Geschickt vermengt er das Thema Sklaverei mit biblischen Werten und zieht Inspirationen aus einem Gedicht des 19. Jahrhunderts: "Slavery's still alive, check Amendment 13 / Not whips and chains, eye subliminal / Instead of 'nigga' they use the word 'criminal' / Sweet land of liberty, incarcerated country / ... / Prison is a business, America's the company."

Common scheint in Rassismus, Ungerechtigkeit und den unsteten Zeiten neue Gegner gefunden zu haben, gegen die es sich lohnt, in den Kampf zu ziehen. Mit so klaren Aussagen bewegt er sich sehr nah am Zeitgeist, bleibt relevant, aktuell und damit unbedingt hörenswert. Wer fand in diesem Jahr schon so direkte Worte auf Albumlänge? Common kann wohl nicht anders, er führt Großes im Schilde: "We write our own story, black America again."