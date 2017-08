laut.de-Kritik Konfetti-Pop für den Bierkönig. Review von Sven Kabelitz

Schon lange begann ein Coldplay-Release nicht mehr so vielversprechend wie "Kaleidoscope". Ein "Teardrop"-Beat, eine tief vorangroovende Bassline, dezenter Einsatz von Klavier und Gitarre und ein sich behutsam aufbauender Spannungsbogen bescheren einem eine ganze Minute lang das trügerische Gefühl, das könnte wirklich noch etwas werden. Dann steigt Chris Martin mit so gelangweiltem, maximal uninspiriertem Gesang ein, dass all die kurz aufgebaute Hoffnung wieder in sich zusammenfällt.

Die zweite "All I Can Think About Is You"-Hälfte, in der die Dynamik des Songs in höchste Höhen aufbricht, bringt das Coldplay-Dilemma auf den Punkt. 2005 hätte man ihnen auf "X&Y" das Stück noch als dreisten "Clocks"-Klon um die Ohren gehauen, heute freut man sich bereits über diesen kurzen Ausflug in die einst so glorreiche "A Rush Of Blood To The Head"-Vergangenheit. Unterm Strich bleibt dieses akzeptable Selbstzitat der Höhepunkt der EP.

Natürlich ergibt es nur noch wenig Sinn, Coldplay 2017 an ihren vergangenen Werken zu messen. Dort wollen sie selbst ja schon lange nicht mehr stehen. Bei der Band, die einst im Fahrwasser von Travis startete und diese schnell überflügelte, heißt das neue loud schon lange nicht mehr silence. Sieht man vom kurzfristigen, in Trauer gefärbten "Ghost Stories"-Experiment ab, schießen sie mittlerweile kunterbunten Konfetti-Pop ab, der sich schon lange von jeder Alternative verabschiedet hat und sich nur noch in seiner Farbintensität unterscheidet. So steht eben der Hit "Something Just Like You", der zusammen mit The Chainsmokers entstand, auf dieser Veröffentlichung das Zentrum der Aufmerksamkeit des "A Head Full Of Dreams"-Wurmfortsatzes.

Tatsächlich bietet die Nummer auch die einzige Überraschung auf dieser EP, deren Tracks bereits seit Monaten bekannt sind. Hinter dem "Tokyo Remix" verbirgt sich eine in – Überraschung! – Tokyo aufgenommene Live-Version, die mit ihren Bummsbeats und dem "Dudeldidudidu"-Gesang auch im Bierkönig nicht unangenehm auffällt. Jürgen Milski, Mia Julia Brückner und Peter Wackel wackeln munter im Takt mit.

Dagegen wirken selbst das "Memories... Do Not Open"-Orginal und der Avicii-Schmodder "A Sky Full of Stars" wie nachdenkliche Folk-Songs. Wie Usain Bolt in seinen besten Jahren, können Coldplay einfach nicht genug bekommen. Im Niveau-Limbo reihen sie seit Jahren einen Rekord an den nächsten. Auch eine Art von Leistung.

Das mit Brian Eno entstandene "A L I E N S" bietet mit seinem 5/4-Takt und dem opulenten Streicher-Outro neben "All I Can Think About Is You" noch halbwegs interessante Aspekte dieses Shortplayers, bleibt aber ansonsten auch blass. Die Einnahmen für den Track gehen an die Migrant Offshore Aid Station (MOAS), eine NGO, die Flüchtlinge in Not aus dem Mittelmeer rettet. Das Geld direkt zu spenden, dürfte hier die weitaus bessere Idee sein.

Zusammen mit Big Sean schaffen Chris und diese anderen drei in "Miracles (Someone Special)" immerhin den Sprung von Malles Schinkenstraße nach Ibizas Sant Antoni de Portmany. Wer sich dort schon einmal Nachts durch die Partystraßen geschlängelt hat und dabei vielleicht sogar das Glück hatte, nicht in Erbrochenes zu treten, weiß, dass hier nur eine marginale Verbesserung stattfindet. Durch das ziellos vor sich hinblubbernde "Hypnotised" stolpert Martin mit der Ausstrahlung einer muffigen Socke. Am Ende steht mit "Kaleiodoscpe" eine EP, die einen wahrlich unterwältigt zurück lässt.