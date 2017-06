laut.de-Kritik Dreampop in entspannter Perfektion. Review von Deborah Katona

Worte, die einem zur Musik von Cigarettes After Sex einfallen: Melodisch, sanft, weich, verträumt, entspannt. Oder – um es mit den Worten von Sänger Greg Gonzalez auszudrücken: Musik, bei der die Leute einschlafen. Für ihn sei das ein großes Kompliment, erklärte der Sänger. Bei dem Debütalbum einzuschlafen: für diese Review wäre das nicht gerade förderlich gewesen. Und – glücklicherweise: soweit kam es nicht.

Gleich vorneweg: Allzu abwechslungsreich ist dieses Album in seinen 45 Minuten nicht. Gitarrenhall, tiefenentspannter Bass, Downbeats im Viervierteltakt (exemplarisch "Sweet" oder "Apocalypse"). Dass man sich trotzdem in jeden einzelnen Song reinverliebt: Chapeau! Schönstes Beispiel: "Sunsetz". Das tröpfelt so entspannt vor sich hin, dass es doch langweilig sein sollte. Sein müsste. Ist es aber nicht. Das ist Dreampop, wie er schöner nicht sein könnte!

Ob in "Sweet" oder "Truly": Gonzalez trägt die Melodien, haucht fast ins Mikro, so sanft ist seine Stimme. Er klingt nachdenklich, melancholisch, zwischen traurig und hoffnungsvoll, dabei immer androgyn und wunderbar speziell (exemplarisch der Opener "K"). Extraentspannt durch "John Wayne" genießt man als letztes "Young & Dumb", an dem auch Beach House ihre helle Freude hätten. Zugegeben, man kann das Album in Dauerschleife spielen, weil man auf Grund der Ähnlichkeit der Songs das Ende nicht mal richtig mitbekommt. Aber: Das langweilt zu keiner Sekunde!

Während die Einfachheit der Musik fasziniert und mitnimmt, gibt es in Punkto Text dann ein bisschen was zu beanstanden. Es sind Liebesgeschichten und Geschichten vom Scheitern der Liebe, die Cigarettes After Sex vertonen. Manche Lyrics fallen dabei doch sehr 'Teenage dream'-like aus. Zwar klingt es immer noch bezaubernd, wenn Gonzalez "So you open your dress and show me your tits/On the swing set at the old playground" haucht – aber ein bisschen tiefgründiger als "Your lips, my lips, apocalypse" dürfte es halt manchmal schon sein.

Tatsächlich ist das der einzige Wermutstropfen – ansonsten glänzt dieses Debütalbum durch entspannte Perfektion.