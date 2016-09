laut.de-Kritik Das Ding hat Staub angesetzt, bevor es im Regal steht Review von Jeremias Heppeler

"A Better World" beginnt zwar mit einem klassischen Intro, aber keinesfalls im schonenden Schongang, sondern mit komplett durchgedrücktem Gaspedal. Von 0 auf 300 in weniger als 55 Sekunden auf der nach oben offenen Kitsch-Skala. "The Hope In The Human Heart" heißt das einleitende Instrumentalstück, das sie alle vereinigt: Die hundertfach weichgekochten und glattgebügelten Streicher, die wir von sämtlichen Romantic Comedy-Soundtracks kennen, die ans Limit überreizten Steigerungensloops (vgl. Panflöten-Fußgängerzonen-Massaker) und zu Guter letzt die altbekannten, zärtlich dahin geklopften Weihnachts-CD Glockenspielanschläge. Das Who Is Who der überemotionalen Kitschgranaten umspielt den Hörer mit dicker Zuckerwatte, aus der es schon bald kein Entfliehen mehr gibt. Die Ohren bluten in fluffigem Pink.

Wir nähern uns diesem Machwerk ganz vorsichtig. Auf leisen Sohlen. Wie Spione. Oder Taschendiebe. Der erste verstohlene Blick lässt uns bereits ein wenig erschaudern. Die bloße Titelliste verspricht ganz Furchtbares. Einerseits eine esoterische Christenrock-Platte ("Bethlehem", "Hope In The Human Heart", "Heart And Soul"), andererseits eine patroitische Soldaten-Konzeptscheibe ("Chain Of Command", "The Soldier", "Land Of The Free"). Oh My! Aufgeblasen amerikanischer geht es ja kaum. Doch halt! Chris De Burgh ist ja Ire, also ein waschechter Ire. So ein Ire, der am liebsten irische Sagen vertont und in irischen Landschaften irische Texte schreibt. Und als Trottel gilt er ja eigentlich auch nicht. Klar, als langweiliger Balladenbarde vielleicht schon, aber eben auch als guter, mit dezentem Vokuhila frisierter Kerl, der mit Kritik eher so mittel umgehen kann. Also Vorsicht! Keine weiteren Vermutungen und Gerüchte mehr, nur noch knallharte Analysen im Anblick der versprochenen besseren Welt.

Die etwas tiefer schürfende Spurensuche filtert dann auch ruckzuck neue Informationen ans Licht. Seit Jahren hatte sich De Burgh mit Vorliebe religiösen Themen gewidmet und stets sein historisches Interesse am Krieg unterstrichen. "A Better World" soll gewissermaßen die Essenz aus den De Burghschen Denkprozessen präsentieren. Die diskursive Verbindung der Komplexe "Krieg" und "Religion" wirkt aber trotzdem extrem befremdlich.

Immerhin reduziert er auf "Bethlehem" den Kitschfaktor extrem, was allerdings die Frage aufwirft, was dieses grausame Intro überhaupt soll. Der Song beginnt mit einigen rauschenden Gitarrenanschlägen, die zunächst ein wenig an Guns N` Roses erinnern. Bevor der Song aber in einem Axl Rose-mäßigen Schreianfall auseinanderbricht, verordnet Chris himself die Komposition im entsprechend christlichen Rahmen: "I saw three kings/ riding through the desert as the day begins/ We bring great joy/ to the birth of a baby boy." We see what you did there, Chris. Trotz des vorbelasteten Lyric-Kontext schält sich aus "Bethlehem" in der Folge ein relativ straighter und extrem eingängiger Rocksong heraus, den man durchaus auch Cat Stevens und den Killers zugetraut hätte. Und irgendwie hört man diesem irischen Geschichtenonkel dann doch ganz gerne zu, wenn seine Stimme pathetisch anschwillt: "I saw St. Paul talking to the devil/ like the best of friends./ They said lets make a deal/ and bring this curse and war to an end." Das ist gute und souverän getextete Pfadfinder-Lagerfeuer-Mucke.

Das folgende "Once I A Lifetime" präsentiert zunächst mexikanische Mariachi-Trompeten, entfaltet sich dann aber als waschechter Discofox-Schlager. Und irgendwie muss man sich fragen, ob Chris De Burgh das ironisch oder zumindest augenzwinkernd meint? Falls ja, wäre "Once In A Lifetime" ein waschechtes Meisterwerk. Falls nicht, muss ich an dieser Stelle vor diesem Werk kapitulieren. Denn Sekunden später vollführt Chris die nächste 180 Grad-Drehung und lässt "The Open Door" von der Leine, das so sphärisch und überinszeniert wirkt wie eine Riverdance Show, bei der Santiano für den Soundtrack sorgen. Eine wirkliche Rock- und Matrosen-Oper, so ein episches Ding, das man gerne mit fünf besoffenen Freunden grölen würde. Aber selbstverständlich meint er das ernst. Bierernst. Todernst. Wie konnten wir nur zweifeln. Und einmal mehr erwischt man sich dann doch beim dezenten Mitsingen und heroisch in die Ferne blicken.

In Sachen Abwechslung steckt "A Better World" im weiteren Verlauf ziemlich zurück und nutzt sich auf in der zweiten Hälfte auch recht schnell ab. Mit "Hold On (I'm On My Way)" gibt es zwar noch eine Komposition, die ihre Country-Wurzeln ganz offen zur Schau stellt und damit noch einmal klar heraus sticht. Ansonsten wechseln sich komplett konventionelle Piano-Balladen mit komplett konventionellen Rockpop-Nummern ab. Dazu singt Chris De Burgh Zeilen wie: "I Have Always Been A Soldier/ I Have Served My King And Queen/ (...) In This World Of Changes/ Please Remember Me". Mäh! Der Sänger inszeniert sich auf "A Better World" als eine Art Kreuzritter, als ewig unverstandener Held.

Keine Frage: Immer wieder treffen die großspurig inszenierten und vor Pathos nur so triefenden Kompositionen irgendwelche versteckten Nerven und reißen die Hörerschaft mit wie ein anschwellender Gletscherfluss. Ab einem gewissen Zeitpunkt kann man die verschiedenen Helden-, Soldaten-- und Martyrer-Bilder aber nicht mehr hören – ein Funken Ironie hätte der Platte sicherlich mehr als gut getan. So aber bleibt der Barde ein verbissenes, ewig mahnendes und stellenweise leider unfreiwillig komisches Relikt. Sorry, aber "A Better World" hat schon Staub angesetzt, bevor es nur im Regal steht.