laut.de-Kritik Melancholischer Pop aus Kuba statt Girlgroup-Melodrama. Review von Yannik Gölz

Es hat sich ja bereits nach dem Erfolg von Machine Gun Kellys "Bad Things" abgezeichnet, dass Camila Cabello auch abseits ihrer Girlgroup-Heimat Potential zeigt. Und obwohl es nach allem Melodrama um den Abschied von Fifth Harmony zunächst ein wenig nach einem Fehlstart für den Breakout-Star der Gruppe aussah, kam doch noch der rechte Song zum rechten Zeitpunkt: "Havana" fängt den Latin-Hype von 2017 zu voll ein, wird zu einem sofortigen Radio-Liebling und mausert sich bis auf Platz zwei der Billboard-Charts zu einem handfesten Hit.

Der Erfolg dieser Single scheint auch das Album ein wenig umsortiert zu haben: Nicht nur änderte sich der Titel vom wesentlich schwülstigeren "The Hurting. The Healing. The Loving." (wenn auch für sich kein schlechter Albumname) zu einem simplen "Camila", sondern flogen auch fast alle bisherigen Single-Auskopplungen wie "OMG!" mit Quavo oder "Crying In The Club" kurzum aus der Tracklist.

Die jetzige Inkarnation gerät dementsprechend reduziert, thematisch und auf den Punkt. Zwar immer noch ein offensichtliches Pop-Album präsentiert sich "Camila" auffällig wenig um Hits bemüht, sondern unaufdringlich und weitaus subtiler, als Cabellas bisheriges Schaffen es vermuten ließe.

Nummern wie "All These Years" und "Consequences" geraten melancholisch, ohne unnötig in Drama zu verfallen, die markante Stimme der Protagonistin bleibt über lange Strecken in ihren sanfteren Registern. Manchmal peppen Dancehall- und Reggaeton-inspirierte Drumbeats die Energie ein wenig auf, so dass Songs wie "She Loves Control" oder "Inside Out" durchaus tanzbar geraten. Der übergreifende Vibe auf dem Projekt orientiert sich dabei dennoch konsequent an Camilas nostalgischen Gefühlen gegenüber ihrer kubanischen Heimat.

Logischerweise wird "Havana" somit zu einer musikalischen wie inhaltlichen Kernthese, um die herum sich große Teile der Platte in verschiedenen Spielarten aufschlüsseln. Spanische Gitarren, wertig ausproduzierte Klavier-Akkorde und zumeist recht analoge Drums dominieren das Soundbild, lediglich der Stimme merkt man eine Menge technischer Spielerei durchaus an, so dass ein Gefühl der übergeordneten Synthetik nie ganz verschwindet.

Das schafft dann zwar zum Beispiel auf Songs wie "In The Dark" oder "Inside Out" eine passende Ergänzung zum energetischeren und poppigeren Sound, unter anderem die auf dem Album immer wieder auftauchenden Backing-Vocals von Rapperin Starrah fügen dieser Dichte dabei einiges hinzu. Einige Momente in den balladeskeren Registern fallen durch die opulente Stimmproduktion allerdings einen Hauch austauschbarer und weniger gefühlsecht aus, als man sich gewünscht hätte.

Abseits dieser kleinen Mäkeleien bleibt ausgerechnet der Opener "Never Be The Same" als eine der wesentlichen Schwachstellen zurück. Musikalisch ein inkohärenter Umweg für ein Konzept, das an diesem Punkt noch gar nicht etabliert ist, fühlt sich dieser generische Bombast-Pop-Brecher inklusive mäßiger Falsetto-Bridge und abgedroschener "Deine Liebe ist meine Droge"-Metapher wie lieblos an das sonst sehr stimmige Album angeheftet an, weil irgendeine Label-Exekutive hier wohl einen risikoarmen Hit-Kandidaten gewittert haben muss.

Klammert man diesen Ausfall aber aus, gerät "Camila" kurz und überraschend kompromisslos. Statt Camila Cabello zu einem weiteren gesichtslosen Popstar vermarkten zu wollen, gibt man ihr den Raum, ihrer Herkunft musikalisch wie stilistisch ein ganzes Projekt zu widmen, wodurch nicht nur tanzbare Popsongs wie "Havana" oder "In The Dark" entstehen, sondern auch ein überraschend melancholischer Grundtenor möglich wird, der die Stärken der Protagonistin interessant und unerwartet facettenreich ausspielt. In der Summe ist "Camila" ein überzeugendes Debut, das authentisch den Latin-Boom des vergangenen Jahres aufgreift. Und das durchgehend Mainstream-freundlich bleibt, ohne dass die musikalische Integrität darunter leidet.