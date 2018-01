laut.de-Kritik "Same Same, but different." Review von Tom Küppers

Schon seit ein paar Alben lassen sich Calexico nicht mehr ganz so einfach in eine Schublade einsortieren. So klar deplatziert wie auf "The Thread That Keeps Us" war der gerne vorschnell gezückte 'Latin-Americana-Jazz-Mariachi'-Stempel allerdings noch nie.

Keine Sorge, natürlich vollzieht die im Kern aus Schlagzeuger John Convertino und Frontmann Joey Burns bestehende Band auf ihrem neunten Album keine Abkehr von bisherigen Tugenden. Allerdings sind es die neuen, im Calexico-Kontext noch nicht wahrgenommenen Elemente, die "The Thread That Keeps Us" einen ganz eigenen Glanz verleihen.

Dass sich einige der neuen Songs ein wenig krachiger als gewohnt anfühlen, sei gleich zwei Dingen geschuldet, gibt Burns zu Protokoll. Zum einen befinde sich die Welt derzeit ohnehin in einem durchaus als chaotisch zu bezeichnendem Zustand. Zum anderen sei der Drang, neue Dinge auszuprobieren, für die Entwicklung von Calexico schon immer ein wichtiger Faktor gewesen.

Bereits der Opener "End Of The World With You" gerät unerwartet schmissig. Abgefahren arrangierte, schwebende Gitarren ("Heroes", irgendjemand?) fusionieren mit der Leichtigkeit großer US-Komponisten wie Paul Westerberg zu einem großen Song.

In eine ähnliche Kerbe schlägt das eher rockige "Bridge To Nowhere", dessen treibendes Hauptriff in ein beatleesques Finale mit famosen Gesangsharmonien umschlägt. Doch mit "Under The Wheels" überraschen sich Calexico dann wohl auch selbst. Funky Tex Mex-Groove, minimal angerappter Gesang, kapitale Hookline mit satten Synthies ergeben einen potentiellen Überhit, den man den Amerikanern beim besten Willen nicht mehr zugetraut hätte.

Nicht minder begeisternd ist "Another Space", das Großstadthektik versprüht und irgendwie an eine Lo-Fi-Version von Yello erinnert. Gegen Ende leisten sich Convertino und Burns sogar den Luxus, den lässigen Rocker "Dead In The Water" (inklusive The Stooges-Piano) zu verstecken, dessen unvergleichlich intensives, weil authentisches Flair sämtlichen europäischen Möchtegern Country-Rockern den Stetson von der Tonsur pustet. Extrem cool.

Aber selbst in diesen zunächst ungewohnt wirkenden Songs steckt noch mehr als genug originäre Musik-DNA. Und "Voices In The Field", "Thrown To The Wild", "The Town And Miss Lorraine" sowie das herzzerreißende "Flores y Tamales" reihen sich problemlos in das bisherige Calecixo-Sujet ein. Insgesamt ist "The Thread That Keeps Us" ein teilweise überraschendes, frische Akzente setzendes und insgesamt sehr starkes Album geworden, das nicht nur bei Fans für Freude sorgen wird.