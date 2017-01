laut.de-Kritik Nicht mehr in der ersten Liga. Review von Anastasia Hartleib

"Ich mach Rap für kleine Assis die noch Classics tragen" ("Über Den Tellerrand") Genau so klingt "Cobra 3" auch. Nach Boscas letztem Album "Solange Es Schlägt" lässt sein neuester Output den Hunger vermissen, den sein Vorgänger noch ausmachte.

Man hat ja so seine Vorstellung von einer Platte, die nach einem Böller benannt ist, den Hooligans gerne in Fußballstadien einsetzen: Lang lebe der Verein, wir sind die geilsten, pass bloß auf, was du sagt. Derlei Vorahnung bestätigt Bosca unglücklicherweise.

Das Album beinhaltet 15 Tracks, die mal mehr Rap-Ballade, mal mehr Straßen-Ansagen sind. Die beiden letzten Tracks sind die Instrumentals von "Cobra" und "Später Sommer" - vermutlich, weil sie die besten Beats des Albums liefern. Gleichwohl können Instrumentals schnell mal eintönig werden.

So weisen allein zehn der 13 Songs (die Instrumentals ausgerechnet) Piano oder Streicher im Intro auf. Die gefühlvolleren Songs ("Lampenfieber", "Fähnchen Im Wind") legen dazu fast alle irgendwann Chimes oben drauf, diese Dinger, die man aus Weihnachtssongs oder Pop-Schnulzen kennt. Braucht es das wirklich um Deepness anzuzeigen? Dafür sollte eigentlich Bosca selbst sorgen.

Doch irgendwie kriegt er die Kurve nicht. Die Balladen klingen zu gewollt. "Spür' das Lampenfieber / Und sie tanzen wieder / Durch die schwarzen Speaker dröhnen immer noch die bekannten Lieder". "Lampenfieber" beginnt wie eine beliebige Deutsch-Pop-Ballade, mit halligem Gitarrensolo und Klavier. Dabei heißt es in "Lausch Meiner Stimme" noch: "Deutsche Mucke kann nicht mehr als Perlenspiel und Frida Gold". Es wäre hilfreich, wenn dann auch Beats folgen, die eben nicht nach Glasperlenspiel und Frida Gold klingen.

Zugegeben, "Intro/In Meiner Gegenwart", "Cobra" und "Erkenne Deinen Feind" erinnern an den alten Bosca. Aber insgesamt fehlt der Biss. Kann es vielleicht daran liegen, dass er es bereut, Frau und Haus aufgegeben zu haben, wie er in "Weiterlaufen" erzählt?

Auch wenn die Mischung aus Fußball, Rap und persönlichen Geschichten für Bosca und das Freunde Von Niemand-Camp steht, mit Ohohohoh-Gesängen ("Kings Im Rapgame") und Lines wie "Ich bin ein guter Mann / Und sag mir nur werden die Jungs bekommen wofür sie ein Leben lang geblutet ham" ("Fähnchen Im Wind") kann nicht jeder etwas anfangen.

"Ein halbes Jahr noch, und ich hab Club 27 überlebt / Das hat Amy nicht geschafft / Das hat Jimi nicht geschafft" ("Outro/Polar Lights"). Sich dazu noch mit Legenden der Musikgeschichte zu vergleichen, scheint gewagt. Aber noch anzudeuten, mehr als diese erreicht zu haben, zieht den Spaß dann doch ins Lächerliche.

Gleichwohl finden sich spannende Momente - wenn Bosca Bock hat und ein paar Schellen verteilt: "Das hier ist dein Untergang / Meine Mucke Schattenboxen / Deine Mucke Zumba-Tanzen" ("Intro/In Meiner Gegenwart"). Oder auch: "Ich bin ein asozialer Wichser, sag ihn' schöne Grüße / Ich fahr' auf den Römer, leg' mein' Namen mit ner Koka-Linie" ("Cobra"). Hier gehts klar nach vorne.

"Später Sommer" erzählt leicht melancholisch von einem verkaterten Spätsommerabend, der genossen werden soll. Die Featuregäste Vega ("Kings Im Rapgame") und Face ("Erkenne Deinen Feind") bieten dagegen kaum Abwechslung, weder stimmlich noch textlich.

"Deutsche Mucke" kann weitaus mehr als das, was Bosca mit "Cobra 3" serviert. Rap 2017 braucht clevere, humorvolle Reime und vor allem viel Hunger. Aaah-ende Frauen über Klavier und Streichern, Fußballgegröle und Starker-Mann-Parolen reichen für die ersten Liga nicht. Dass Bosca das Zeug dazu hat, zeigt er auf "Cobra 3" jedenfalls nicht.