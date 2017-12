laut.de-Kritik Von Geilheit und Routine... Review von Manuel Berger

Sorry, liebe Fans: Konntet ihr es im Mai nicht erwarten, ein Livedokument der Böhsen Onkelz zu erwerben und habt euch "Live In Dortmund II" geholt, hättet aber trotzdem gern noch Bewegtbild von den "Memento"-Songs, müsst ihr euch zweimal die exakt gleiche Setlist ins Regal stellen. "Live In Berlin" ist qualitativ zwar über jeden Zweifel erhaben, bietet aber halt eben gar nichts Neues.

Bild und Ton sind brillant, die Kameraschwenks durch die mit 17.000 Köpfen prall gefüllte Berliner Mercedes-Benz-Arena und ganz nah an die Gitarren heran beeindruckend, die Musiker bestens aufgelegt. Noch während des Intros hört man einen Fan murmeln: "Scheiße geil". Man muss das Statement neidlos unterschreiben. Die Bühnenshow mit ihren bis übers Publikum ragenden Videoleinwänden macht schon einiges her.

Selbiges galt aber bereits für "Nichts Ist Für Die Ewigkeit" (2014) und "Böhse Für's Leben" (2016). Der größte Unterschied zwischen den Shows besteht darin, dass die Onkelz "Live In Berlin" eben nicht Open Air, sondern in einer Halle aufgezeichnet haben. Einen neuerlichen DVD-Kauf rechtfertigt das nicht wirklich. Es sei denn, man hört gerne die Fans unermüdlich "Oh wie ist das schön" singen.

Von solchen Stadionchören bietet "Live In Berlin" nämlich eine ganze Menge – fast so viele wie "Danke Berlin"-Ansagen von Stephan Weidner. Denn wie macht man seine Anhänger glücklich? Man sagt ihnen immer und immer wieder, wie sehr man sie braucht und wie toll das Wir-Gefühl der Community ist. Oh wie ist das schön ... Mitsingspielchen wie bei "Auf Gute Freunde" funktionieren entsprechend prächtig. Überraschungen bleiben in weit über zwei Stunden Spielzeit aber ebenso erwartbar aus.

Im selben Tenor bestreiten die Onkelz die beiliegende Doku "Gegen Die Zeit". Neben der Tourvorbereitung stehen vor allem die Arbeiten am letzten Studioalbum "Memento" im Zentrum. Man erhält Einblicke in die Studioarbeit in Nashville mit "Master Of Puppets"-Tonmischer Michael Wagener. So "intim" und "authentisch" wie auf der DVD-Hülle angekündigt sind die 70 Minuten aber nicht. Einen Großteil der Zeit palavert das Deutschrock-Quartett auch hier von der Geilheit ihrer Fans und natürlich ihrer selbst.

Wer Weidners "Das sind die besten Onkelz" beim Berlin-Konzert (und den Vorgänger-DVDs und "Live In Dortmund" und, und, und...) überhört hat, bekommts hier nochmal zum mitschreiben. Kevin Russell weiß: "Das is 'n Siegeszug, das ist 'n Triumphzug, so geil wars noch nie". Ein paar erhellendere Momente finden sich trotzdem noch. Etwa wenn Weidner unter der Tattoonadel liegend unumwunden zugibt, dass seine Band "am Anfang einfach nur Provokation war – egal auf welche Weise" oder er Witze über die fehlende Komplexität seiner Songs macht.

Besitzt man noch keins der bisher erschienenen Post-Comeback-Livealben, lohnt sich "Memento – Gegen Die Zeit + Live In Berlin" als top-produziertes Best-Of-Spektakel. Mehrwert im Vergleich zu den anderen Livefilmen bietet das Package aber nicht. Zumal die ausgewählten Songs des neuen Albums eher zu den schwächeren der Setlist zählen und die Dokumentation nicht über gewohnten "Making-Of"-Standard hinauskommt. Vielleicht sollten die Onkelz fast vier Jahre und sage und schreibe sechs Veröffentlichungen nach der Reunion endlich einmal aufhören, alles zu verkaufen, als wären sie gerade eben erst wieder aus der Versenkung aufgetaucht ...