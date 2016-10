laut.de-Kritik Der faule Zahn ist Gonzos Leadgitarre. Review von Manuel Berger

"Wir leben, wir leben / Nicht nur in Träumen und Ideen / Für immer Onkelz, Gott hat ein Problem." Der Refrain des Openers fasst es eigentlich ganz gut zusammen: Die Onkelz sind noch da, sind musikalisch genauso (ir-)relevant wie vor zehn Jahren, haben nach wie vor kein Bescheidenheitsproblem und behalten das bekannte Grundrezept bei.

Neben der Wir-sind-wieder-da-Eröffnung ("Gott Hat Ein Problem") präsentiert "Memento" natürlich auch die restliche Palette obligatorischer Themen. Da wäre das Sozialdrama, im Schulterschluss mit ein wenig Religionskritik ("Der Junge Mit Dem Schwefelholz"), der Mediendiss ("Jeder Kriegt Was Er Verdient"), ein bisschen Staat und Wirtschaft ("Markt & Moral"), die Aufbereitung eigener Fehler und Abgründe ("Nach Allen Regeln Der Sucht") und sowieso: Freundschaft, Gibnichtauf, Silvesterfete ("Auf Die Freundschaft", "52 Wochen").

Die Onkelz machen, wofür sie bekannt sind, und das, was ihre Fans hören wollen. Zwölf neue Songs, die sich beinahe nahtlos ins bisherige Werk einordnen. "Wir sind der faule Zahn in deinem weißen Lächeln" – fast so als wären sie nie weg gewesen. Obwohl: ein bisschen Veränderung dringt selbst in den sturen Deutschrock-Kosmos ein. Da fällt zuallererst Sänger Kevin Russell auf, dessen Heiserkeit nicht mehr ausgezehrt klingt wie auf "Adios", sondern erstaunlich kraftvoll.

Zweite Auffälligkeit: In den lauten Stellen geht es häufig noch eine Schippe metallischer zu als gewohnt, die ruhigen wagen bisweilen etwas mehr als Akkordstrumming. Dabei sei vor allem "Der Junge Mit Dem Schwefelholz genannt". Die düstere Halbballade erstreckt sich über knapp acht Minuten, und die nutzt die Band auch gekonnt aus. Gitarre und Bass beginnen mit bluesigem, schön ergänzendem Zusammenspiel, Pe erzeugt an den Drums durch Betonungsverschiebungen Spannung, während Kevin über einen Kirchenbrandstiftertext nachgrübelt, der sich mit etwas Feinjustierung auch wunderbar bei Rammstein machen würde. Der Refrain dürfte live gen Lautstärkerekord schielen – und das, ohne zu simpel oder abgedroschen anzuwalzen.

Leider halten sich daran bei weitem nicht alle Tracks. Denn obwohl die Onkelz zwar das liefern, was die Fans hören wollen, so liefern sie zur Genüge auch das, wofür sie ihre Gegner müde belächeln – und zwar vollkommen zurecht. Lyrische Gourmethappen à la "Du neidisches Arschloch, geh' und fick dich selbst" ("Jeder Kriegt Was Er Verdient") kommen selten allein. Die Onkelz bemühen sich nach Kräften, Rap-Battle-Tugend mehr schlecht als recht in Deutschrock zu übersetzen.

"Wo wäre Jesus ohne die Evangelien? Wo wären die Onkelz ohne das Seemannsgarn der Medien?" ... "Wegen uns heult deine Mutter." ... "Bevor wir eure Füße küssen, werden wir sie dir brechen." Hach ja ... "Ich will keinen Ponyhof / Ich hasse Pferde". Hach... du Scheibenkleister. Der einzige, der letztere Zeile halbwegs rechtfertigen könnte, wäre Moneyboy.

Nein, Herr Weidner, das können Sie wirklich besser. Von "Kafkas Träume" ist auf "Memento" kaum etwas übrig. Nicht einmal davor, die Grauzone zu bedienen, schreckt Weidner als Onkel zurück: "Wir haben den Teufel reingelassen, nun sollen wir lieben was wir hassen" – so manch ein bei Jennifer Rostock in Ungnade gefallener besorgter Bürger steht sicher schon Schlange, das falsch zu verstehen. Dann doch lieber eine solide, rundgeeckte Feelgood-Hymne wie "Auf Die Freundschaft".

Denn rein songschreiberisch kann man den Böhsen Onkelz im Genrekontext kaum Vorwürfe machen. "Memento" kommt sicherlich keiner Revolution gleich, macht aber, was es soll, ist in sich stimmig und tönt meist auch eher frisch als altbacken. Dank sei hier auch der Produktion, die schon mit der ersten Fäustewand in "Gott Hat Ein Problem" klar macht, dass hier nichts Halbgares im Kochtopf schmort.

Nur Gonzo hat das Knöpfchendrehen offenbar nicht so raus. Denn der faule Zahn im weißen Lächeln des Sounds ist öfter mal seine Leadgitarre. So ein Wah-Pedal zum Beispiel ist etwas schönes, aber durchgedrückt kann es ziemlich scheiße klingen ("Gott Hat Ein Problem"). Auch, was das Gespielte angeht, greift der Mann, der einst "Wieder Mal Nen Tag Verschenkt" mit seinem Bottleneck veredelte, öfter mal daneben. Mal scheint er sich betont zurückhalten zu wollen und agiert zu spartanisch. Im zweiten Teil des Soloausflugs fällt ihm dann plötzlich ein, dass er das eigentlich doch lieber anders gemacht hätte, möchte es wieder wettmachen und verliert sich in Gefrickel. Die goldene Mitte trifft er selten.

Wo wir gerade bei "Wieder Mal Nen Tag Verschenkt" waren: wie sieht es mit Feuerzeugmaterial aus? Der offensichtlichste Versuch "Wo Auch Immer Wir Stehen" macht seine Sache zumindest in der Strophe ziemlich gut. Kackt dafür im Refrain ziemlich ab. Selbst die Band selbst scheint von ihrem Zeitlupentempo gelangweilt, wie die Vocalperformance nahelegt. Notfalls lässt es sich zum Glück auch zu "Nach Allen Regeln Der Sucht" zu schwenken. Hier nämlich gelingt der Versuch. Kein platter Text, keine Langeweile, dafür spannendes Songwriting, das erneut vor allem vom Zusammenspiel zwischen Gitarre und Bass lebt, was ja bereits bei "Der Junge Mit Dem Schwefelholz" wunderbar funktionierte.

Das ist es also, was die Böhsen Onkelz 2016 unternehmen, um zwölf Jahre bloße Heckscheibenexistenz vergessen zu machen. Keine Sorge: Die deutsche Autobahnlandschaft wird sich auch nach "Memento" nicht großartig wandeln. Neben "Heilige Lieder" dudelt jetzt eben "Gott Hat Ein Problem", "Auf Gute Freunde" wechselt sich in der Playlist künftig mit "Auf Die Freundschaft" ab und "Der Junge Mit Dem Schwefelholz" und "Nach Allen Regeln Der Sucht" reihen sich neben "Nichts Ist Für Die Ewigkeit" oder "Regen" in die Spalte ein, die man nutzt, wenns mal etwas anspruchsvoller oder episch werden soll.

Im Grunde schenkt "Memento" uns also genau das, was wir hören bzw. nicht hören wollen. Die Neffen brauchen ihre Aufkleber nicht abzuziehen und sie freuts, dass "ihre" Band sich selbst treu bleibt und allen, die gegen sie wettern, das breite Gesäß hinhält. Diese wiederum können sich bestätigt fühlen und ihrerseits die Kehrseite zum Vorbeigehen bereithalten. Je nachdem also: (k)ein Grund zur Freude, die Onkelz sind zurück.