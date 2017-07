laut.de-Kritik Die Krefelder Metaller setzen sich ein Denkmal. Review von Jürgen Lugerth

30 Jahre ist es nun her, dass sich die 1984 gegründete Krefelder Band Lucifer's Heritage im Jahre 1987 in Blind Guardian umbenannte und sich unter diesem Banner zu einer der wichtigsten Metal-Institutionen in Deutschland und auch weltweit entwickelte. Eine beeindruckende Diskografie und eine umfangreiche und treue Fangemeinde legen davon Zeugnis ab.

Das Jubiläum wird nun gebührend gefeiert. Die Mannen um Sänger und Frontmann Hansi Kürsch lassen sich deshalb nicht lumpen und legen mit "Live Beyond The Spheres" auf drei CDs eine sehr umfangreiche Werkschau vor. Live aufgenommenen an verschiedenen Orten ihrer bisher letzten Europatour 2015. Das Erfreuliche daran: Das Ding klingt trotz unterschiedlichster Aufnahmestationen sehr homogen, sieht man darüber hinweg, dass die Ansagen von Kürsch mal auf deutsch, mal auf englisch erfolgen.

Musikalisch gibt es für Fans der Gruppe kaum etwas zu kritisieren, denn Blind Guardian bieten eine gelungene Mischung aus alten Band-Klassikern und neueren Songs und verstecken da und dort auch ein seltener gespieltes Stückchen im Set. Schon der mit mächtigen "Victoria"-Chören beginnende, über zehnminütige Opener "The Ninth Wave" lässt erahnen, dass hier geklotzt und nicht gekleckert wird.

In der Folge wechseln sich Gassenhauer wie "Imaginations From The Other Side", "The Bard's Song", "Mirror Mirror" oder "Valhalla" mit aktuelleren Titeln wie "Tanelorn (Into The Void)", "Twilight Of The Gods" oder "Wheel Of Time" ab und werden von der Menge vielstimmig mitgesungen und gefeiert.

Egal, ob die Stücke eher einfacher gehalten sind und einfach nach vorne stürmen oder durch Vielschichtigkeit und Komplexität glänzen - alles kommt überzeugend von der Bühne rüber und macht diesen flotten Dreier vom Anfang bis zum Ende zu einem Hörgenuss für alle Liebhaber von Fantasy-Metal, der immer mit einem gehörigen Schuss Pathos und der richtigen Portion Romantik daherkommt.

Dabei wirkt nichts an diesen Aufnahmen aufgesetzt, sondern gerade die langsameren Stücke gehen zuweilen richtig ans Herz. Fazit: 14 Jahre nach ihrer letzten Live-Scheibe haben sich Blind Guardian ein Denkmal gesetzt. Ein feines Geburtstagsgeschenk für die Anhängerschaft!