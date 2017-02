laut.de-Kritik Aus Steven Wilsons Resteschublade. Review von Manuel Berger

Steven Wilson schreibt wieder Songs. Die erste gute Nachricht, die darauf hoffen ließ, Blackfield könnten auf ihrem fünften Album vielleicht doch noch einmal an die Qualität von "Blackfield" und "Blackfield II" anknüpfen. Aber obwohl die Leistungskurve wenigstens in manchen Momenten nach oben zeigt, gerät das Ergebnis insgesamt doch ziemlich ernüchternd.

Der Einstieg gelingt mit den Wilson-dominierten Stücken "Family Man" und "How Was Your Ride?" erst einmal recht gut. Keine Offenbarung, zumindest jedoch solide Soft-Rock-Songs mit Vocal-Lines und Melodien, die auch nach mehreren Durchläufen nicht ermüden. Es hat ein bisschen was von "Lazarus", wenn es im Hintergrund wohlig warm fiept.

Dann allerdings beginnt die erste Durststrecke. Aviv Geffen übernimmt mit gewohnt akzentschwerem Englisch den Gesang und versucht ein bisschen zu sehr, Emotion in seinen Vortrag zu legen. Schwupps, geht ein Großteil des Tiefgangs in schwülstig-brüchigem Klagen flöten.

So richtig glaubt man der Melancholie erst wieder, wenn Steven Wilson "October" anstimmt. Wobei auch er hier hart an der Grenze zum Weinerlichen vorbeischrammt. Darüber hinaus stellt der Song zwar eines der Highlights auf "Blackfield V" dar, ist dabei jedoch höchstens so stark wie die schwächsten Stellen eines "Blackfield II".

Das war es dann auch schon fast an erwähnenswerten Dingen. Okay, "The Jackal" wartet noch mit nettem Riff und Gitarrensolo auf, in "Undercover Heart" präsentiert Geffen sich von seiner Sahneseite und haut eine ziemlich eingängige Chorus-Hook raus.

All das fällt aber vor allem auf, weil das meiste darum herum sich in seiner Rolle als unterdurchschnittliches Gedümpel pudelwohl zu fühlen scheint. Gerade angesichts der Wilson-Solo-Outputs der letzten Jahre ist es teils wirklich erschreckend, mit welch songschreiberischer Gleichgültigkeit Blackfield hier zu Werke gehen.

Seinen Tiefpunkt erreicht das Album kurz vor Schluss mit "Lonely Soul". Das weichgespülte Loop-Getüdel, das Geffen hier verkaufen möchte, ist, gelinde gesagt, eine Zumutung. Mag sein, dass Drake-Single-Hörer auf so etwas abfahren. Ehrlich gesagt glaube ich sogar, dass selbst das Mainstream-Radio hiervon die Finger lassen würde – und das ganz bestimmt nicht, weil "Lonely Soul" zu progressiv wäre.

Einen positiven Nebeneffekt allerdings hat der Song: Einerseits stellt man ob des furchtbar kitschigen Einsatzes von Frauengesang fest, dass der in "Lately" gut funktioniert. Andererseits gibt es Steven Wilson die Möglichkeit, als Held aus dem Album zu gehen. Denn obwohl er sein "From 44 To 48" wohl ganz tief aus der Resteschublade gezogen hat, stellt es doch eine deutliche Steigerung zum vorangehenden Track dar.

Am halbierten Gesamteindruck ändert das freilich nichts mehr. Tatsächlich findet sich auf "Blackfield V" kein einziger Grund, warum man es in Zukunft früheren Alben vorziehen sollte ("Welcome To My DNA" und "Blackfield IV" einmal ausgenommen). So bleibt eigentlich nur ein Fazit: Blackfield haben – Stand 2017 – jegliche aktuelle Relevanz verloren.