laut.de-Kritik It's getting heavy. Review von Amelie Köppl

Die "anatomische Venus" erzählt eine Geschichte von Männern des 18. Jahrhunderts, die in ihren anatomischen Studien keine gewöhnlichen Wachsfiguren untersuchten. Alle diese Figuren stellten Frauen dar, schöne Frauen in teilweise erotischen Posen – mit geöffneter Bauchdecke, fehlendem Gesicht, aufgeklapptem Brustkorb, die Organe, Sehnen, Adern, Muskelstränge frei gelegt. Nach Frontfrau Harriet Hyde (vorher: Harriet Bevan) sind diese Modelle "nicht einfach praktische medizinische Modelle für die Ausbildung, sie sind Fetischobjekte." Schaurig-schön oder einfach nur absurd?

Nach zwei Alben und ausschweifenden Tourneen wachsen die nach wie vor als Geheimtipp geltenden Briten von Black Moth zwischen ihren favorisierten Stilen und Idolen. Dass die Inhalte und sogar das Cover des dritten Albums von einer solchen Absurdität wie der anatomische Venus beeinflusst werden, verdankt sich dabei der kreativen Leistung der Musikern hinter dem Instrumentenhorizont.

"Istra" erinnert ein wenig an das blutjunge "Blackbirds Fall" vom Debütalbum "The Killing Jar". Düster, treibend, dabei aber immer sich melodisch windend, nimmt das dritte Album der Briten schnell an Fahrt auf. Dass die Songs fast ausschließlich die Vier-Minuten-Marke durchbrechen, ist dabei zwangsläufiges Stilmittel: Songs wie "Moonbow" oder "Buried Hoards" werden bis ins Detail aufgebaut und offenbaren beim wiederholten Durchgang noch die ein oder andere Spielerei, die beim ersten Hören noch im Verborgenen blieb.

Manche Teile des Albums sind eher von Kyuss beeinflusst ("Sisters Of Stone", "Severed Grace"), immer wieder schwingen aber auch Thin Lizzy ("A Lovers Hate"), Fu Manchu oder PJ Harvey mit. In der Gesamtheit betrachtet, bekennen Black Moth mit allen zehn Songs eine neue Heavyness, die gerade dank Frontfrau Hyde vor weiblicher Kraft nur so strotzt.

"Anatomical Venus" ist schneller und bissiger als seine Vorgänger. Black Moth setzen weniger auf Doom und mehr auf Heavy Metal. Die wenigen Verschnaufpausen in diesem intensiven Jam bieten so manche Möglichkeit, um an den Stimmungsreglern zu drehen und auch inhaltlich tiefer in die düstere Materie vorzudringen, die sich die Freunde des "Mothic Horror" nach wie vor auf die Fahnen schreiben.