Gejammer, das jeden Grizzly aus dem Winterpelz jagt.

Gerade als Metal und Rock-Fan stellt man sich immer wieder die Frage, wie viele Ausfälle man seinen ehemaligen Helden verzeiht, ehe man sich mit der Realität abfindet und einsieht, dass da einfach nichts Brauchbares mehr zu holen ist.

Diese Frage stelle ich mir bei Zakk Wylde und seinen Veröffentlichungen nun leider auch schon zum wiederholten Male. "Grimmest Hits" macht vom Titel her zwar Hoffnung auf ein wirklich dreckiges Album, auf dem man endlich mal wieder den Berzerker an Klampfe und Mikro zu Gehör bekommt - doch die Hoffnung stirbt schnell wieder ab.

Der Opener "Trampled Down Below" groovt gar nicht mal schlecht los und geht als anständiger Stoner über die Ziellinie. Allerdings ist das einzige, das in dem Song ein wenig Temperament unter Beweis stellt, das kurze Gitarrensolo zum Ende hin. Weder Arrangements noch Gesang haben irgendwelche Ecken oder Kanten. Von Höhepunkten will ich gar nicht sprechen.

Mit "Season Of Falter" geht es im Grunde genauso weiter. Kein schlechter Song, aber nichts Zwingendes; nichts, das in den Nacken oder den Fuß fährt oder sich verbissen im Ohr fest setzt. Genau wie "The Betrayal". Das ist ganz ok, aber seit wann ist 'ok' überall zum neuen 'geiler Scheiß' avanciert? Ich will endlich wieder ECHTEN geilen Scheiß hören. Und wenn ihr das nicht bringen könnte, fickt euch und veröffentlicht den Rotz nicht.

Was soll den ein Song wie "Room Of Nightmares"? Eigentlich ne ganz knackige Nummer, das Problem ist nur, dass Onkel Zack anscheinend ne neue Karriere als Crooner anstrebt. Warum muss man bitte so lahmarschig über den Song wegnölen? Bei "Disebelief" genauso. Auch hier versucht Zakk nach wie vor, kleine Kinder in den Schlaf zu singen. Hier tut nichts weh, hier ist nichts unangenehm. Hier ist alles heile Welt, alle haben sich lieb und trinken zusammen einen Kakao.

Wenn ich mal ein Album brauche, bei dem mir schnellstmöglich die Füße einschlafen sollen, weiß ich, was ich auflege. Die einzigen Momente, in denen der Mann noch aufwacht, sind ein paar vereinzelte Soloeskapaden und nicht mal mehr da lässt er wirklich aufhorchen.

Vielleicht hab ich mich ja gerade in eine echte Hasslaune geschrieben, aber dieses zu Hammondorgeln angereicherter Gejammer in "The Only Words" jagt jeden Grizzly aus dem Winterpelz. Da mag die Intention des Songs noch so ergreifend sein.

"Grimmest Hits" bietet noch deutlich mehr Möglichkeiten, sich über halbgare Songs und mittelprächtige Arrangements auszulassen, aber welchen Sinn hätte das? Wer "Catacombs Of The Black Vatican" mochte, macht hier nix falsch. Wer davon genauso enttäuscht war wie ich, lässt ganz schnell die Finger von dem Zeug.