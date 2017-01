laut.de-Kritik Im Spannungsfeld zwischen Dosenbier und Schampus. Review von Kai Butterweck

Man habe sie in die Ecke gedrängt. Nun seien sie Rebellen. Und wer sich mit Rebellen anlegt, der sollte schnell in Deckung gehen, schallt es dieser Tage aus dem Betontod-Lager. Lauscht man den markanten Worten von Oliver Meister, könnte man meinen, die Rheinberger stünden mit dem Rücken zur Wand. Keiner wolle etwas mit ihnen zu tun haben, niemand nehme sie ernst und überhaupt: Mehr Punk kann man eigentlich gar nicht sein wenn man ein Betontod-Shirt spazieren trägt.

Nun, objektive Beobachter des vor wenigen Wochen veranstalteten Weihnachtskonzertes der Band, nahmen allerdings einen anderen Eindruck mit nach Hause. Statt nach Dosenbier und Schweiß roch es in der ausverkauften Düsseldorfer Mitsubishi Electric Hall nach versengten Kabeln und verbrannten Pyroelementen. Kein Wunder, schossen doch in regelmäßigen Abständen meterhohe Feuersäulen in Richtung Hallendecke. Auch die Lichtshow brauchte sich vor der eines etablierten Stadion-Acts nicht zu verstecken.

Betontod stehen überall – nur nicht mit dem Rücken zur Wand. Längst sind die einstigen "Schlachtrufe-BRD"-Interpreten im großen Rock-Zirkus angekommen. Die Tourneen sind ausverkauft und die Studioalben tummeln sich in den Top Ten der Charts. Das sei ihnen auch alles gegönnt. Lachhaft wird es allerdings, wenn man sich nach Jahren auf der Erfolgsspur immer noch als ach so rebellierende Underdogs verkauft.

Auch auf ihrem neuen Album "Revolution" baden Oliver Meister, Frank Vohwinkel und Co. in längst verblichenen Erinnerungen. So katapultieren sich Betontod beispielsweise zurück in Zeiten, in denen Iro-Punks das SO 36 stürmten und zu den Klängen von Slime halb Kreuzberg auf den Kopf stellten ("Küss Mich").

Einst seien Betontod "der Schrecken der Straße" gewesen, raunt Sänger Oliver Meister ins Mikrofon. Man habe sogar "Laternen ausgetreten" und vor so manch Eingangstür Randale gemacht ("Ich Nehme Dich Mit"). Oha! In brennenden Nächten habe die nationale Obrigkeit Rebellen gezüchtet, so der Tenor der Band ("Freiheit Oder Tod"): Rebellen in schicken Lederjacken.

Man fühlt sich lyrisch nicht nur einmal an Frankfurter Kollegen erinnert, die mit einer ähnlichen Mixtur aus Mutmach-Parolen und Wir-gegen-den-Rest-der-Welt-Singalongs schon seit Jahrzehnten richtig Kohle scheffeln. Ich will den Rheinbergern aber gar keine vermeintlich erfolgsversprechende Außendarstellungsstrategie zum Vorwurf machen. Ich nehme ihnen sogar ab, dass sie allesamt noch normalen Jobs nachgehen. Vielleicht sollten sie sich aber in Zukunft etwas mehr auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Wer zwischen meterhohen Feuersäulen im Rampenlicht steht und von Anarchie und müffelndem Discounter-Bier faselt, den schaut man automatisch fragend an.

Geschwollene Stinkefinger in Richtung Gesellschaft und Weltpolitik passen da schon viel besser ins Bild ("Revolution", "Welt In Flammen"), zumal die Band auch in punkto Sound nur noch wenige Bewohner der Oranienstraße beeindrucken dürfte. Statt räudigem Hinterhof-Krach schält sich nämlich erneut metallisch angehauchter 100-Spur-Punkrock durch die Boxen.

Mit überproduzierten NaNaNa- und OhOhOh-Chören, sowie doppelt und dreifach angedickten Gitarrensalven im Gepäck stampfen Betontod geradewegs ins Stadion. Für den Einlass reicht es aber noch nicht, auch wenn sich die Herren mit eingängigen Hymnen à la "Revolution", "Ich Nehme Dich Mit" und "Es Lebe Die Freiheit" hörbar Mühe geben. Aber die Düsseldorfer Mitsubishi Electric Hall ist ja auch schon mal ne Adresse.