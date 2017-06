laut.de-Kritik Auf den Spuren von Lenny Kravitz. Review von Sven Kabelitz

"Fake Sugar" ist nicht die Geschichte von Lenny Kravitz, aber es startet mit seiner. Fast dreißig Jahre ist es her, dass Kravitz mit "Let Love Rule" ein Debüt voller Herzblut, Zorn und Passion veröffentlichte, das sich mit seinem warmen Retrosound gegen das unterkühlte Plastik der 1980er auflehnte. Mit den beiden folgenden Alben "Mama Said" und "Are You Gonna Go My Way" schloss er nahtlos an.

Danach verlor die Musik für ihn spürbar und scheibchenweise von Album zu Album an Wert. Sein Jetset-Leben fand zunehmend in Filmen und den Klatschspalten statt. Zu oft wurde ihm der Popo gepampert. Zuerst hielt er seine Longplayer noch mit ein paar netten Liedchen und elektronischen Spielereien über Wasser. Das bisherige Ende der Entwicklung erschien 2014 unter dem Namen "Strut". Eine künstlerische Bankrotterklärung. Er bietet ein abschreckendes Beispiel und steht für eine ganze Reihe weiterer, einst vor Leidenschaft strotzenden Acts, die einen ähnlichen Weg wie er gingen.

Was hat all dies mit Beth Dittos Solo-Debüt "Fake Sugar" zu tun? Leider sehr viel. Irgendwo zwischen all den Karl Lagerfelds, Marc Jacobs und Tom Fords, zwischen "The Guardian" und "Gala" ging ihr ihre Dringlichkeit von "That's Not What I Heard", "Standing In The Way Of Control" und "Music For Men" verloren. Die Musik geriet aus dem Fokus und es fällt ihr schwer, diesen wieder scharf zu stellen. Die ehemalige The Gossip-Sängerin steht an der Klippe der Belanglosigkeit. Noch steht sie dort stabil, fällt nicht hinab, aber die Situation ist bedrohlich. Auf der nach unten offenen Kravitz-Skala befindet sie sich momentan bei "5".

Natürlich verfügt Ditto nach wie vor über eine herausragende Stimme. Den zwölf Stücken auf "Fake Sugar", die gemeinsam mit Jennifer Decilveo und Jacknife Lee entstanden, kann man nur wenig vorwerfen. Das sind durchgehend stabile bis gute Pop-Rock-Tracks mit einem Hauch von Disco und Country.

Jeder einzelne lässt sich in der Playlist für die nächste Grillparty bequem neben Adele, die späten U2 oder Coldplay einfügen. Dazu scheinen zum Glück gelegentlich noch Blondie und ihre ehemalige Band durch. Alles hier geschieht im geordnetem Rahmen. Aufgeräumter Protest von dem auf Dauer nur wenig hängen bleibt. Die Songs sind halt da und dann gehen sie wieder weg.

In Sonja Matuszczyks "Fake Sugar"-Kritik in der Spex fand ich folgenden Satz: "Doch auch wenn Ditto (...) sich in einer Powerrock-Ballade wie 'Lover' zu Bonnie-Tyler-Gedächtnisgitarren das Hemd zerreißt, findet sich im Kern des trügerischen Karamellbonbons Dittos strahlende und ungebrochene Riot-Grrrl-Attitüde." Genau hier findet sich der Kern des Übels. Hört man sich heute mit offenen Ohren noch einmal Tylers "Total Eclipse Of The Heart" an, merkt man, wie sie im Studio für jede einzelne Zeile des Songs starb. Ihr bedeutete dieses von Meat Loaf abgelehnte Lied ihr Leben. Beth trifft alle Töne makellos, klingt hingehen aber, als hätte sie bereits den nächsten wichtigen Termin im Hinterkopf.

Wenn alles gut geht, entstehen dabei engagierte Tracks wie "Fire", "Oo La La" oder das ihre eigene musikalische Vergangenheit und Disco vermischende "Do You Want Me To". Wenn es nicht ganz so gut läuft klaut sie sich den "Hold Me Now-"Refrain der Thompson Twins für "Oh My God" oder klingt in "We Could Run" wie ein auf einer überdimensionalen Zitrone tanzender Bono. Für den unaufgeregten Titeltrack streift Ditto ein luftiges Country-Gewand über.

Vielleicht hat Beth Dittos Entwicklung auch etwas Gutes und ihre immer noch allgegenwärtigen Aussagen zu Feminismus und LGBT erreichen in dieser zugänglichen Umgebung mehr Menschen als je zuvor. Musikalisch steht sie jedoch am Scheideweg und die nächste Platte wird zeigen, wo die Reise hingeht. So lange hinterlässt ihr Solo-Debüt den bitteren Geschmack von Saccharin. "Fake Sugar" ist nicht die Geschichte von Lenny Kravitz. Ditto läuft aber massiv Gefahr, dass sich beide Geschichten angleichen.