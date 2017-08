laut.de-Kritik Gebt diesem Kerl eine Revue! Review von Dani Fromm

"Kauft Meine Liebe" forderte BRKN vor gut einem Jahr und verlieh seiner festen Überzeugung Ausdruck, die finanzielle Durststrecke, die er gerade zu durchleiden hatte, müsse doch irgendwann ein Ende haben. "Verdient" hätte der Kreuzberger mit den vielen Talenten den Durchbruch allemal, "der Junge ist fresh."

Allein: Viel scheint sich in den zurückliegenden Monaten nicht getan zu haben. BRKN bewohnt noch immer lediglich "Ein Zimmer", tritt "Auf Der Stelle", so richtig fest zu packen bekommen hat er seine "Glückssträhne" offenbar (noch) nicht. Ein Blick auf Titel und Tracklist reicht locker, um den Verdacht zu begründen: Der inhaltliche Schwerpunkt liegt, unverrückt, genau da, wo er vorher schon lag.

Entsprechend bewohnt die "Einzimmervilla" ein ungebrochen hungriger, weil nach wie vor am Hungertuch nagender Vollblut-Musiker, vielleicht sogar mehr als jemals zuvor bereit, alles, restlos alles, zu geben. Für die Kunst. Für die Liebe. Für die Familie, zu der die Jungs, mit denen es sich prächtig auf der Treppe abhängen lässt, genauso zählen wie die Herzdame, die offenbar treu und tapfer mitzieht, auf dem Weg durch die Niederungen des Kreativendaseins.

Leicht beschränktes Themenspektrum hin oder her: Langeweile dürfte an der Seite des Hauptdarstellers trotzdem so schnell nicht aufkommen. "Um mich zu stoppen, braucht ihr 'ne Million", zwinkert BRKN gleich zu Beginn in Richtung Public Enemy. Inhaltlich zumindest. Musikalisch diktiert der wuchtige Bass den funky Groove, der über weite Strecken des Albums den Ton angibt.

Wie der Business-Hase läuft, hat BRKN wohl kapiert: In "Promo" nimmt er allgegenwärtige Werbe- und Verkaufsstrategien aufs Korn. "Mach' mal ein' Dancehall-Song. Trap sollte auch vorkomm'. Autotune sowieso." Allerdings nur, um alle noch so bewährten Patentrezepte lustig in den Wind zu schießen. Abgesehen von genannten, nur scheinbar unverzichtbaren Versatzstücken steckt so gut wie alles drin.

"Gute Mucke allein reicht nicht"? Das wollen wir doch erst mal sehen: In "Ein Zimmer" flankieren Handclaps und quietschfidele Bläser das Klavier. Die Percussion impft "Irgendwann" anschließend das Latin-Fieber ein. Ein molliges Klavierintro bläst zur "Jagd", nur um der unvermittelt hereingrätschenden E-Gitarre den Boden zu bereiten.

BRKN schreibt Live- und Bühnentauglichkeit überall groß. Mit "Verdient" legt er dann vollends den Track für die glitzernde Show-Treppe hin. Gebt diesem Kerl bitte seine eigene Revue! Die darf gern noch eine oder zwei Nummern größer ausfallen als sein Abend-Format "BRKN, Dicker!", stemmen könnte er das locker. Bis es soweit ist, tagträumt BRKN sich durch den Arbeitsalltag "Nach Hause", um dort "Schön" die Gegensätze zwischen Wunschdenken und Realität aufzudröseln.

Grundsätzlich gibt sich BRKN zuversichtlich. Zumindest ein bisschen: "Nach Rückschlag kommt der nächste Rückschlag", prophezeien die fünfeinhalb vergleichsweise nachdenklichen Minuten von "Glückssträhne". "Und danach wird es besser. Wenn du Glück hast." Oder nicht?

Doch. Bestimmt: "Glaub' mir, alles wird gut. Aber davor wirds übertrieben scheiße. Ich sterbe 36 Tode, bis ich mein Ziel erreiche." Klingt dramatisch, groovt aber wie bekloppt. Außerdem: "So lange alles explodieren könnte, läuft alles nach Plan." Kein Grund zur Besorgnis, also, und jetzt in Deckung.