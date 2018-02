laut.de-Kritik "Bist du nur noch ein Arschloch, wirst du Journalist." Review von Markus Kilian

Hoffnung auf musikalische Geniestreiche und lyrische Reflektionen keimt bei einem Bandnamen wie BRDigung selbstredend nur wenig auf. Vielmehr offenbart die provokante Wortfusion die zentralen und eng gesteckten Themenbereiche der Rockband - fleißige Rebellion gegen das scheiß(deutsche) System eben. Auch auf dem sechsten Album der Kempener geht es gewohnt angriffslustig zur Sache.

Über weite Strecken treiben schmutzige Klampfen und harte Drums den rauen Gesang nach vorne, der in den Refrains nur selten Ohrwurm-Qualität erreicht, während die Worte oftmals zu mechanisch in die Melodien purzeln. Die obligatorischen Schläge gegen Gesellschaft und Medien lassen dabei nicht selten Witz oder Einfallsreichtum vermissen.

Während sich "Alles anders" mit Phrasen wie "Bist du nur noch ein Arschloch, wirst du Journalist" oder "Fickt euch, wir sind nicht das, was ihr wollt" rasch als aufgebrachtes Sammelbecken für Schimpftiraden entpuppt, wirken die plumpen "Huuuureeensooohn"-Sequenzen im Fast-A cappella aus "Mein Lied im Radio" auch mit Augenzwinkern lediglich penetrant und stumpfsinnig. Die explizit aggressive Wortverwaltung in den Lyrics als Gesellschaftskritik zu bezeichnen, ist reiner Euphemismus. Bei all dem Zorn muss natürlich ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein her, das sich beispielsweise in der Trennung von alten Vorbildern manifestiert wie in "Meine Idole sind tot".

Zwischendurch lockern ruhigere Nummern die sonst recht monotone Platte auf, etwa die fast schon countryeske Akustikgitarre im rastlosen "Nur noch ein Wort". Auch die Atempause "Neues Leben" kommt zunächst im erfrischenden Unplugged-Gewand daher, auch wenn das simple Piano-Arrangement verrät, dass die Kompetenzen der Band eindeutig im Gitarreschwingen liegen.

Die Zwischenstation "Pures Gift für mich" erweist sich dagegen als selbiges: Umringt von anstrengenden Autotune-Tapeten bietet Sänger Julian Cistecky profanes Storytelling, das in Zeilen wie "Ich liebe sie, sie liebt mich nicht" gipfelt.

Dass die Kempener ihre textliche Spannweite durchaus erweitern könnten, zeigt das lyrische "Ikarus oder Peter Pan", in dem sich die Klampfen von den gedämpften Powerchords lösen und die überwiegend persönlichen Zeilen auch mal klar untermalen. Derartige Episoden stellen jedoch die Ausnahme dar, denn größtenteils hetzt die Scheibe in knapp einer Stunde durch literarische Engpässe mit zu gewollter Aggression und musikalischer Einfachheit.