laut.de-Kritik Anderer Rahmen, gleicher Kern. Review von Robin Schmidt

Es fällt schwer, zu konstituieren, welcher Fakt beeindruckender ist: Dass Azad den Nachfolger zu "Leben 2" nur 18 Monate nach dessen Veröffentlichung hinterher schiebt, oder dass die Faust des Nordwestens sich jetzt an Trap versucht.

Zumindest letzteres suggerierte "Endgegner", der erste Trailer zum neuen Album, nicht wirklich. Darin zu sehen und zu hören: Bozz und King. Azad und Kool Savas. One. In altgewohnter "Monstershit-Manier" ("Urknall und Untergang, was bleibt ist ein Gemetzel am Tatort") spitten die beiden jeweils einen 16er über einen wenig melodischen, dafür hart reduzierten Beat.

Eingefleischte Fans dürften sich über diese Kollabo gefreut haben. Musikalisch allerdings ist "Endgegner" völlig vom Rest der Platte isoliert. 2017 heißt es im Hause Bozz Music "NXTLVL". Wer jetzt denkt, dass Azad einfach sinnlos ein paar Großbuchstaben auf seiner Tastatur aneinander gehämmert hat, der irrt. Die Buchstabenfolge, bei der die Vokale fehlen, steht sinnbildlich für einen neuen musikalischen Abschnitt und läutet die Weiterentwicklung des Rappers aus Frankfurt ein.

Wie die klingt beweist er mit der zweiten Kostprobe "Nach Vorn". Er referiert auf einem typischen Trap-Beat mit tiefen Basstönen und nervöser Hi-Hat über sein Team und dessen Weg an die Spitze ("Mach Platz, wenn wir kommen und es eskaliert, geh' nach vorn und der Rest verliert, B-O-Doppel-Z, jetzt wird Rap rasiert"). Die obligatorische Autotune-Hook steuert dann Calo bei. Uff! Azad meint es wirklich ernst.

So schlagen auch die weiteren Singles "In Der Hood" und "No Limit" in die gleiche Kerbe. Was den Sound anbelangt, zieht die Ein-Mann-Armee diesen Stiefel konsequent auf Albumlänge durch. An den Instrumentals für "NXTLVL" werkelten sage und schreibe 18 Produzenten, u.a. Flers Haus- und Hof-Produzent Nico Chiara. Die Beats klingen – gemäß dem Trap-Attribut – lebendig und melodisch, was die musikalische Untermalung von Azad in der Vergangenheit nicht immer auszeichnete.

Inhaltlich bleibt sich der Frankfurter seiner Linie abermals vollkommen treu: Die Wahrheit auf der Straße packt er noch immer in anspruchsvolle Poesie ("Damals an der Straßenecke wie ein Gee, heute leg‘ ich meine Füße hoch im VIP / Kam von selbstgedrehten Kippen in nem Honda Civic, heute sitze ich im AMG und dampf mein Liquid"). Zuweilen erscheint das Ganze aber reduzierter mit vielen Wortwiederholungen. Auch an dieser Stelle lässt das Trap-Attribut wieder grüßen.

Sein gewohntes Storytelling aus Leid, Liebe und Hoffnung schiebt Azad auf dem Album weitgehend zur Seite. In "Heisenberg" erklärt er hingegen, dass er für die Familie fightet ("Ich geb‘ mein Leben dafür, dass ich Patte für die Familie hole und zwar viel") und "Für Deine Augen" ist eine Ode an seine Frau. Ansonsten ist er sein "Eigener Bozz", "Conor McGregor" oder in "Sin City" unterwegs. Allein die Tracktitel sorgen für den unverkennbaren Wiedererkennungswert des Kurden.

Für diesen stehen leider nicht alle Gastbeiträge auf dem Werk. Während Raf Camora, Bonez MC, Skarra Mucci und Calo den Trap-Vibe gekonnt aufgreifen, klingt selbiges bei Gzuz, Animus und Jeyz aufgrund ihrer persönlichen Rap-Vita ein bisschen zu aufgesetzt.

Was "NXTLVL" fehlt, ist ein richtiger Hit. Die einzelnen musikalischen Episoden fügen sich zwar nahtlos wie zu einem Film zusammen, herausstechen mag dagegen keiner der Tracks so wirklich. Azad verdient aber exklusiv für das straighte Konzept auf Albumlänge, plus den Mut, eine andere Richtung einzuschlagen, Anerkennung. Technik, Attitüde, Flow: alles stimmig. Azads Kernhaltung bleibt im Grunde genommen dieselbe wie immer. Nur der Rahmen ist diesmal ein anderer.