laut.de-Kritik Metal-Musik für Metal-Hasser. Review von Jürgen Lugerth

Bei so genannten Heavy Metal-Bands, die Ende der Neunziger Jahre gegründet wurden, muss man vorsichtig sein. Denn der Begriff 'Metal' wurde in dieser Zeit ganz anders definiert als in den zwei Jahrzehnten zuvor. Da ging es nicht mehr einfach nur nach vorne, schnörkellos und songdienlich und immer auf die Zwölf. Man bediente sich fortan, bedingt durch die damalige Dominanz von Grunge und Alternative Rock, in den unterschiedlichsten Schubladen harter Mucke und mischte verschiedenste Sound-Elemente zu dem mal gut, öfters aber auch gar nicht funktionierenden Modetrend namens Nu Metal.

Auch Avenged Sevenfold, die in der Szene gern kryptisch auf A7X abgekürzt werden, gehören bis auf den heutigen Tag zu diesen Experimentierfreudigen und haben es damit zu einigem Erfolg gebracht. Leicht machen sie es dem Zuhörer mit ihrem wilden Stilmix aber nicht, denn es gilt nun mal immer noch – Phrasenschwein hin oder her – der gute alte Spruch "Viele Köche verderben den Brei". Auch auf "The Stage" findet sich so neben ziemlich Großartigem eine Menge Fragwürdiges.

Die Platte beginnt noch recht vielversprechend, denn das Titelstück glänzt nach schräger Keyboard-Einleitung mit Frickel-Gitarren, vielfältigem Drumming, markanten Riffs und einer ausdrucksstarken Stimme. Zwar packen sie schon hier einiges in die achteinhalb Minuten des Tracks, aber insgesamt bleibt alles stimmig und nachvollziehbar. Auch das Fade Out am Schluss und die Überleitung zu akustischen Gitarrenklängen ist tolerabel.

"Paradigm" gibt sich ziemlich straight und ist sogar das zugänglichste Stück der Platte. Aber auch "Sunny Disposition" weiß mit überraschenden Zirkus-Bläsersätzen über harten Rhythmen zu gefallen. So weit, so gut. Ab "God Damn" werden A7X leider ziemlich anstrengend. Man rifft und gniedelt auf Teufel komm raus, das Schlagzeug haut jedes Luftloch zu und dazu wechselt ständig das Tempo, was eine ziemliche Unruhe erzeugt. Das ist wahrscheinlich progressiv gemeint, könnte aber auch einfach Ausdruck eines musikalischen Hyperaktivitätssyndroms sein. Sowas ist ja heutzutage in.

Der Drang des hier dienstverpflichteten Zuhörers zum Weiterskippen wird zusehends stärker. Erst das erfreulich besinnliche "Roman Sky" lässt mehr Luft zum Atmen. Danach geht die Hatz weiter und gipfelt im über fünfzehnminütigen Schluss-Opus "Exist", das unter anderem kurz mal Stakkato-Riffs von Iced Earth klaut und im weiteren Verlauf eine Masse unterschiedlichster Versatzstücke zusammenfügt, ohne wirklich zu überzeugen. Wer mit den großen Longtracks der Siebziger Jahre und ihren ausgefeilten Spannungs- und Stimmungsbögen aufgewachsen ist, wird sich mit dieser mittelprächtigen Collage eher schwer tun.

Vielleicht braucht man einfach viel Geduld, um diese Platte zu verstehen. Es ist ja durchaus eine Menge Potential und eine unverwechselbare Stimme vorhanden. Und manche Leute erzählen immer noch das Märchen von den Schallplatten, die beim öfteren Hören 'wachsen'. Wie auch immer, jetzt erst mal eine alte Motörhead-Scheibe auflegen. Das pustet die Ohren wieder frei.