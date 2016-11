laut.de-Kritik Es knallt aus den Boxen: Mehr Rhythmus, weniger Melodie. Review von Yan Vogel

Wie beeinflussen Worte Musik. Wie evoziert Musik Worte? Steckt hinter dem musikalischen Gepeitsche und Gepfeffere im Track "Backpfeifengesicht" tatsächlich so etwas wie die musikalische Entsprechung einer Backpfeife? Oder könnte der Titel auch Horst und Susanne heißen?

Bei Animals As Leaders steckt mit Sicherheit hinter jedem Song ein Konzept, dessen Quintessenz im Titel verborgen liegt. Allerdings kann der Hörer sich den Tracks auch unbefangen nähern, sie zu Schall und Rauch pulverisieren und eigene Ideen und Vorstellungen walten lassen. Schließlich kommen alle Lieder anders als bei Genre-Kollegen wie Between The Buried And Me, The Dillinger Escape Plan und Meshuggah ohne gesungene Worte aus.

Steckte hinter "The Joy Of Motion", nomen est omen, noch Genuss und Spaß, so kommt "The Madness Of Many" deutlich vertrackter und sperriger daher und bedarf erheblich mehr Anstrengung. Die Produktion auf dem Vorgänger gelang sehr glatt. Viele Synthesizer trübten den mitreißenden Livefluss, den das Trio entfachen kann. Insofern geben Tosin Abasi, Javier Reyes und Matt Garstka 2016 deutlich mehr Widerworte, klingen basischer und knallen direkt aus den Boxen. Mehr Rhythmus, weniger Melodie lautet die Devise.

Die Parts jenseits tonaler Entsprechungen und rhythmischer Anhaltspunkte häufen sich und münden oft in eine Art musikalischer Dadaismus. Was nicht heißt, dass es keine süß tönenden Taten zu bestaunen gäbe. Rarer gesät, packen sie einen umso mehr, schüren sie doch häufig die drängende Sehnsucht, einer fiebrigen Fata Morgana gleich, bevor endlich die rettende Oase tatsächlich naht.

Tosin Abasis Weg mündete schon früh in Eigenständigkeit, von der viele Szenebands nur träumen können, da sie zu stark einer Retro-Richtung angehören oder auf Teufel komm raus innovativ sein wollen. Wie gewohnt zupft der Meisterklampfer elektrisch und akustisch allzu Fingerfertiges, setzt allerdings stärker auf seine Bandmates. Ohne externen Produzenten erledigt die Band auch alles alleine. Dem Do It Yourself-Gedanken schließt sich der demokratische an, alle Mitglieder ins Songwriting einzubinden.

Die Platte verbindet so den Hirnschmalz dreier Ausnahmemusiker. Dies führt wie in "The Brain Dance" tatsächlich zu einem Tanz durch die Irrungen und Wirrungen des Geistes, kunstvoll und theatralisch aufgeführt. Hier agiert die Band wie ein Herz und eine Seele. Manchmal - bei "Arithmophobia" dürften die irren Rhythmen und verqueren Harmonien sicherlich einen Doktortitel in Mathe wert sein - tönt das Ergebnis fast fernab jeglicher Vorstellungskraft. Was Paradox klingt, trifft dann ebenfallszu: ein Seele ohne Herz.

Gerade verzerrt klingen Abasi und Co. aufgrund der rigiden Umsetzung mit einem harschen, rudimentären Sound oft ein wenig seelenlos. Unverstärkt packen sie dafür umso mehr zu, wobei der überhastet wirkende Schlusstrack "Apeirophobia" die Ausnahme von der Regel bildet. In genau diesem Spannungsfeld liegt auch der Reiz der Platte: zwischen technisch technoiden Elementen in "Ectogenisis" oder "Cognitive Consortions", die äußerste Großhirnaktivität erfordern und dem Flow, der sich beim Genuss von Stücken wie "Inner Assasins", "Private Visions Of The World" oder "The Glass Bridge" einstellt.

Für alle, die an der Band die Unberechenbarkeit und Kompromisslosigkeit lieben, sei eine klare Kaufempfehlung ausgesprochen. Diejenigen, die mit "The Joy Of Motion" Feuer gefangen haben, müssen erheblich mehr Zeit für "The Madness Of Many" aufbringen.