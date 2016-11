laut.de-Kritik Absolutes Gänsehaut-Feeling. Vor Ekel. Review von Paula Irmschler

Warum nicht mal ein Österreicher? Nach Nirvana, Eric Clapton, Bruce Springsteen, Bob Dylan und Kiss nun also der Otto in Lederhosen. Andreas Gabalier durfte unlängst im Wiener Odeon-Theater samt 40-köpfigem Orchester und Duettpartnern auf dem Bookingniveau "Was übrig bleibt, nachdem alle anderen abgesagt haben" auftreten.

Gabalier, optisch eher Disko-Sebastian, auch "der Mountain Man" aus Kärnten oder so, entführt mit seiner Doppel-CD "MTV Unplugged" seine Zuhörer auf eine musikalische Reise: von der österreichischen Hauptstadt über die Donau direkt in die Hölle. Absolutes Gänsehaut-Feeling! Vor Ekel. Angenehm wie zwölf Stunden "Wetten Dass..?".

Das Zivilisationsmassaker beginnt, womit sonst, mit "An Der Schönen Blauen Donau". So weit, so naheliegend, was soll man von einem Volksmusiker anderes erwarten. "Bergbauernbuam" handelt von Bauern in der modernen Zeit. Man könnte beginnen, sich darüber zu ärgern, warum man nicht selbst längst mit solcherlei Dummdreistigkeiten reich geworden ist.

Spannend die Songs, bei denen Jodel-Andi es englischsprachig versucht ("Home Sweet Home", "You're Just Bein' You" und, Achtung, Stones-Cover, "You Can't Always Get What You Want"). Seine Stimme wird dann besonders rauchig, die Vokale sehr spitz betont, denn so stellt er sich Amerikanisch und das Macker-Leben on the road vor. Wie immer aber auch hier recht unverständlich, was er da eigentlich sabbelt.

Hingegen klar ist, ist, dass es ihm vor allem um Liebe geht. "I hob die Zeit nie bereut, es war scheen", schmalzt er bei "Es Wär' An Der Zeit", und überall sonst: "I lieb di so sehr", "Halt mi fest, lass mi nie mehr los, mein Herz ist so groß","Blablabla" und so weiter.

Mit Gregor Meyle und dem anderen von "The Voice" hat Gabalier zwei weitere Mausi-Balladen und damit die noch erträglichsten Song des Albums aufgeführt. Sie kommen eher poppig daher, in dem Bereich, in dem Clueso schon in diesem Jahr das Maximum an Trash rausgehauen hat. Jede Kritik am Eiterpop muss sich erst einmal daran messen.

Für die österreichisch-deutsche Volksfront reicht dem Philipp Burger des Schlagers, der sich auch gern mal gegen den "Gender-Wahn" ausspricht, allerdings noch nicht, mit vergessenen Castingshow-Teilnehmern zu kuscheln. Nein, neben Geschwurbel über Heimat, Edelweiss und "Daham" muss noch der Geschichtsexperte Nummer eins aus Deutschland auf der Reichsflugscheibe eingeflogen werden: Xavier Naidoo.

"A Meinung ham, dahinter stehn, den Weg vom Anfang zu Ende gehn, wenn's sein muss, ganz allan, do oben stehn." Spätestens hier hört der Spaß auf und beginnt politische Realität. Wer sich mit Xavier Naidoo zusammentut, ausgerechnet bei einem Lied, in dem der "Sinn von Demokratie" verhandelt wird, setzt damit ein Statement, das da lautet: Ich samt meiner Sippe bin ein absoluter Volldepp und wer mich nicht spätestens jetzt von der Bühne motiviert, ebenso.