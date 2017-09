laut.de-Kritik Discounter-Pop, wie geschaffen für die Repeat-Taste. Review von Kai Butterweck

Anastacia ist und bleibt ein Business-Profi. Die kernige Chanteuse mit dem Robert-Plant-trägt-Frauenkleider-Organ weiß genau, auf welche Knöpfe sie im Vorfeld einer neuen Albumveröffentlichung drücken muss, um die Aufmerksamkeit des letzten Mainstream-Konsumenten dieser Welt auf sich zu lenken.

In diesem Jahr setzte sie auf einen witzig gemeinten Fremdscham-Auftritt bei "Swedish Idol", dem schwedischen "DSDS"-Pendant, und eine werbewirksame Fashion-Kollaboration mit Aldi-Süd, um auf ihr Album "Evolution" aufmerksam zu machen. Nachdem sich außer "It's A Man's World" von 2012 alle sechs Studioalben auf den vordersten Charts-Plätzen einnisteten, soll auch "Evolution" diesen Weg gehen.

In der ersten Single "Caught In The Middle" singt sich Anastacia über südländischen Flötentönen und aufgeplusterten Pop-Arrangements imaginäre Beziehungszweifel von der Seele. Weiter geht's mit trockenem Soul-Pop und Melodiebögen, die so oder so ähnlich schon tausendmal gespannt wurden ("Redlight"). Eine schmachtende Piano-Ballade ohne künstlerisches Rückgrat ("Stamina") und ein knapp vierminütiges Fernsehgarten-Feuerwerk ("Boxer") später hat man bereits alles beisammen. Im Anschluss drücken Anastacia und ihr Produzenten-Team rund um Regler-Chef Anders Bagge (Madonna, Celine Dion, Janet Jackson) eigentlich nur noch auf die Repeat-Taste.

Hier noch zwei Herzschmerz-Nummern ohne Langzeitwirkung ("My Everything", "Why"), da noch ein kratziger Ausbruch, auf dem sich die Verantwortlichen krampfhaft an einem Schulterschluss zwischen Modern-Talking-Erinnerungen und 80s-Rock-Vibes versuchen ("Reckless"), aufgefüllt mit diversen Nullerjahre-Popsongs weit unter dem Hit-Radar: So klingt Anastacia 2017. Falls dieser Discounter-Pop eine Brücke zur Fashionkollektion schlagen sollte, ist der Amerikanerin dies hervorragend gelungen.