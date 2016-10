laut.de-Kritik Bretthart - die Konkurrenz sollte sich warm anziehen. Review von Kai Butterweck

Die Amerikaner begeben sich 2016 auf die Suche nach den letzten Helden dieser Welt. Kein Wunder, scheint doch das Heimatland der Herren Kennedy, Tremonti, Marshall und Phillips dieser Tage kurz vor dem politischen Kollaps zu stehen. Um mögliche Folgen eines Worst Case noch mal deutlich vor Augen zu führen, hauen Mark Tremonti und Myles Kennedy besonders kräftig in die Saiten.

Schon der Opener "Show Me A Leader" geht ab wie ein Zäpfchen. Vom wuchtigen Beginn über die galoppierende Strophe bis hin zum plötzlich einsetzenden Über-Refrain: So kennt und liebt der Freund bombastisch arrangierter Alternative-Metal-Klänge seine Helden aus Übersee. Das folgende Riff-Monster "The Writing On The Wall" setzt nahtlos an, legt in puncto Energie sogar noch eine Schippe drauf und ebnet den Weg für eine der wohl mystischsten Sternstunden der Bandhistorie ("The Other Side").

Mit "My Champion" kommen Alter Bridge dann mit richtig großen Melodien um die Ecke. Ähnlich gestrickt wie einige Glanztaten der Vergangenheit präsentiert sich der Song als einer der drei Ohrwürmer des Albums: Die beiden anderen heißen "Poison In Your Veins" und "You Will Be Remembered". Ersteres sollte mit seinerr Energie und dem opulenten Refrain zukünftig auf der Live-Setlist stehen. Das Pathos-Drama "You Will Be Remembered" stellt ebenfalls unter Beweis stellt, weshalb Alter Bridge gegenwärtig ganz oben auf dem Podest hocken, geht es um Power-Balladen.

Der Vierer punktet aber natürlich auch in Sachen Songwriting: Die beiden siebenminütigen Muskelpaketen "This Side Of Fate" und "The Last Hero" präsentieren Alter Bridge auf dem Zenit ihres Schaffens. Was soll danach bitte noch kommen? Alle Beteiligten holen hier gefühlt das Letzte aus sich heraus.

Während die Urheber nach knapp siebzig Minuten schweißgebadet ihre Füße hochlegen können, sollte sich die direkte Konkurrenz warm anziehen. So hoch wurde die Messlatte im Rockbereich schon länger nicht mehr gelegt.