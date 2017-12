laut.de-Kritik Alte Wise Guys und neue Bekannte. Review von Leah-Lou Blank

Wenn du an alte Bekannte denkst, denkst du wahrscheinlich nicht an Dän, Nils, Björn, Ingo und Clemens. Das sind aber Alte Bekannte, die Nachfolge A-Cappella-Band der Wise Guys. "Wir sind da!" heißt es auf ihrem Debütalbum. Zu den Alten Bekannten zählen neben drei alten Wise Guys auch zwei Neulinge. Der Humor, die Melodien und Inhalte unterscheiden sich dagegen kaum.

Zur Begrüßung gibt's mit "Hi Hi Hi!" ein Gute-Laune-Lied. Es folgt "Verboten", ein Song, den Dän schon vor Ewigkeiten geschrieben hat, der aber nie Verwendung fand. Eine dunkel-entspannte Stimme klärt uns über alle möglichen unsinnigen Verbote auf bis es plötzlich um Waffenexporte geht, die wiederum nicht verboten sind. Alte Bekannte mixen schlechtes Englisch mit deutschem Gesang, was den ansonsten hörbaren Song leider total zerstört.

"Du musst den Sommer einfach zwingen", "Der Dings" und "Montagsallergie" erinnern stark an die Wise Guys und deren charakteristischen Unsinn. Man erkennt den Humor, die fröhlichen Melodien und auch die Wooo-Hooos. "Ich habe kein Tattoo" ist eine Anklage, dass es heutzutage fast schon unnormal ist, keine Tattoos zu haben. Alte Bekannte sind, ihr ahnt es, keine Tattooträger. Die Lyrics sind entsprechend unlustig und der Radio-Sound ziemlich nervig. "Nur du allein" ist der ruhigste Song der Platte, der sich in seiner gemütlichen Melodramatik von den anderen Songs abhebt. Das Abschlusslied "Wir sind Alte Bekannte" beinhaltet einige Beatbox-Elemente.

"Wir sind Da!" ist voller Gute Laune-Musik für Fans der Wise Guys, auch wenn Alte Bekannte deutlich erwachsener rüberkommen. Wenn ihre zehnmonatige "Los Geht's-Auftakt"-Tour 2018 beginnt, wird sich zeigen, ob dieser Neuaufguss auch Menschen außerhalb der bekannten Zielgruppe interessiert.