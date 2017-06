laut.de-Kritik Krass: Die Math-Folker liefern eine Lazy-Sunday-Playlist. Review von Dominik Kalus

"Relaxer", drittes Album der elektronischen Postrock-/Math-Folker Alt-J aus Leeds. Hohe Erwartungen. Tracklist-Check: Das gute Stück umfasst gerade mal acht Songs, fünf weniger als die Vorgänger "This Is All Yours" (2014) und "An Awesome Wave" (2012). Dies wird nicht die einzige Enttäuschung bleiben.

Zumindest was das Marketing betrifft ist die Band sehr kreativ: Auf der offiziellen Website können Fans ein Computerspiel im PlayStation 1-Style zocken, und die beiden vorab veröffentlichten Videos sind wahrlich eine Augenweide. Aber wie sieht es musikalisch aus? Man ist dem Produzenten Charlie Andrew treu geblieben und reiste für die Aufnahmen quer durch London (u.a. auch in die legendären Abbey Road-Studios).

Der Opener "3WW" beginnt mit einem langsamen, psychedelisch angehauchten Clean-Riff, dazu gesellen sich einige Soundspuren und Percussions, und der Gesang setzt erst nach eineinhalb Minuten ein. Ein Song, mehr Jam als Komposition, die Melodie erinnert an "All Tomorrow's Parties" von Velvet Underground und irgendwie auch ein wenig an "Tomorrow Never Knows" von den Beatles. Der "Hawaii-Fill" im Prechorus ist gewagt und zerstört meiner Meinung nach die zuvor aufgebaute Stimmung. Überraschend ist er aber allemal. Der Refrain wirkt mit der absteigenden Akkordfolge ein wenig gewollt. Geschmackvolle Piano-Licks liefern uns dann im zweiten Verse den typischen Alt-J-Sound. Insgesamt ein interessanter, aber kein mitreißender Song.

Das "In Cold Blood"-Video muss man wie gesagt unbedingt gesehen haben, inwieweit der Song auf den gleichnamigen Truman Capote-Klassiker der Verbrechensliteratur anspielt, bleibt unklar. Die Strophen sind mit ihren geschickt arrangierten Akkordfolgen der Höhepunkt des Songs, danach folgt leider der Refrain: "Lalala" singt die Band das Gitarrenriff nach, und liefert abermals keinen spektakuläreren Song.

Auf der letzten Platte versteckten Alt-J das Bill Withers-Cover "Lovely Day" in den Hidden Tracks, nun finden wir eines an offizieller dritter Stelle: Der Folk-Klassiker "House Of The Rising Sun" beginnt mit Ziehharmonika und Seefahrer-Charme, danach setzt ein gezupftes Gitarrenpattern ein. Wehmütig-dramatische Vocals und Streicher verfremden den Evergreen zur wirklich gelungenen Alt-J-Version. Hörenswert!

Dann fällt die Qualität leider deutlich ab. Besonders "Hit Me Like That Snare" ist mit seinem repetitiven Gitarrenriff, schrillen Synthies und ulkigem Gesang ein Totalausfall. Auch "Deadcrush" überzeugt nicht. Der elektronische Beat dümpelt wenig dynamisch vor sich hin und das gesampelte Gehechel geht einem schnell auf die Nerven.

"Adeline" mausert sich trotz unscheinbarem Beginn zum besten Track des Albums. Der stimmungsvolle Song steigert sich nach und nach dank atmosphärisch gesetzter Soundspuren und eleganten Percussions, bis er in einem treibenden Beat und genialen Vocal-Lines seinen gänsehauterregenden Höhepunkt findet. Für solche Momente lieben wir Alt-J.

Die glatte Folkpopnummer "Last Year" fällt wieder aus der Reihe mit einer unscheinbaren Cleangitarre als einzigem Instrument. Wenn später Gastsängerin Ellie Rowsell von Wolf Alice einsetzt, ist das "Lazy-Sunday-Spotify-Playlist"-Feeling komplett. Austauschbar und unnötig. Kaum besser macht es "Pleader" am Ende des Albums, ein instrumentaler Filmsoundtrack, dessen Akkorde geschickt zwischen Horrorfilm-Dramatik und Vogelbaby-Heile-Welt wechseln.

Ich habe vergeblich nach der Notiz gesucht, wonach "Relaxer" ein "B-Sides and Rarities"-Album ist. Einige Stücke sind zwar durchaus hörenswert und lassen das Alt-J-Genie aufblitzen, aber wenn man die Fanboy-Brille mal abnimmt, ist "Relaxer" leider einfach kein sonderlich gutes Album geworden. Aus irgendwelchen Gründen scheinen den Briten momentan die musikalischen Ideen ausgegangen zu sein.