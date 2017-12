laut.de-Kritik Entschuldigung, wo gehts hier zurück zur Straße? Review von Leah-Lou Blank

Im Juli ist "Walther-P" erschienen, jetzt veröffentlicht Alpa Gun "Alpa Cino". Promo gab es nicht wirklich, selbst einige Fans beschweren sich unter Facebook-Postings, nicht mitbekommen zu haben, dass es ein neues Album gibt. Alpa Gun widmete die Promophase lieber seinem Shisha-Tabak "Alpa Tobacco" und zieht damit durch Shisha-Bars, statt mit seinem Album auf Tour zu gehen.

Die Tracklist umfasst 22 Stationen, doch nur die ersten zwölf sind neu. Die übrigen stammen von der EP "Ehrensache 2" aus dem Jahr 2015. Aber drücken wir mal ein Auge zu, es ist ja schließlich sein zweites Album in vier Monaten.

Das Intro gibt die fast durchgehende Stimmung an. "Alpa Cino" ist dunkel und vollgestopft mit Alpas Problemen. Vier von zwölf Tracks klingen wehleidig und gehen in die Richtung RAF Camora Mitte der 2000er. "Vermächtnis", "Weine Nicht", "Sonnenlicht" und "Sie War Die Falsche" repräsentieren die Verletzlichkeit und Schwäche des Berliners.

Immer wieder trifft man beim Anhören auf die Thematik des Ausländerseins in Deutschland. Diese verarbeitet Alpa aber nicht nur in den wehleidigen, sondern auch in den poppigen Songs wie "Hassan Arbeit". Der Track erzählt von Hassan, der sich zwar diesen und jenen Luxus leisten möchte, aber keinen Bock hat, arbeiten zu gehen, weil er ja eh nicht genug Geld verdient, um sich all das leisten zu können:

"Hassan fährt immer noch den A3 / Er will den AMG mit getönten Glasscheiben / Aber Hassan hat nicht mal ein Sparschwein / Hassan will die Kohle, aber Hassan hassan Arbeit." Alpa benutzt in der Hook gezielt schlechtes Deutsch, um die Wirkung des Songs zu verstärken.

"Ich Habs Geschafft" gliedert sich in die Reihe der poppigen Songs ein. Ein an Kontra Ks Texte erinnernder Motivations-Track, die Beschreibung von seinem harten Weg an die "Spitze" und natürlich ein Sido-Diss: "Nicht mal für ne Mille würde ich Sidos Hand schütteln." Das Video gleicht dem Song, beides wirkt ziemlich peinlich und übertrieben. Es zeigt Alpa Gun in Bundeswehr-Kleidung, wie er eine ewige Straße durch Landschaften läuft und ab und an sein Hündchen füttert.

Noch mehr Disses verteilt Alpa auf "Meine Sicht Ist Schwarz" mit Anonym und auf "6 Fuß Tief", die die Battlerap-Front auf "Alpa Cino" bilden. "Meine Sicht Ist Schwarz" hebt sich mit seiner Härte vom Rest des Albums ab. Der Ex-Straßenrapper klingt aggressiv und geladen und spuckt Punchlines wie "Hol mir alle deine Ami Rapper / Ich battle sie nur mit sixteen Bars."

Gute-Laune-Songs und Kopfnicker sind auf dieser Platte kaum vertreten, "Dreh Ab" und "Goodi Goodi" könnte man aber noch unter diese Kategorie fallen lassen. "Original" hingegen ist ein schlechter und einfallsloser Track, das Wort "Original" wird etwa doppelt so oft benutzt wie jedes andere. Der Flow klingt abgehackt, und ganz abgesehen davon sieht das Single-Cover so billig aus, dass es sehr schwer fällt, Alpa ernst zu nehmen.

Auf "Alpa Cino" ist neben Anonym, der ja wirklich unbedeutend ist, kein Feature-Gast zu finden. Trotz seiner nicht vorhandenen Crew beleidigt der Schöneberger alle seine Jungs, mit denen er in der Vergangenheit zu tun hatte. Vielleicht will deshalb keiner mehr mit dem kleinen Alpa rappen.

Insgesamt klingt das Album, als habe Alpa sich nicht viel Mühe gegeben und zu viel Zeit in sein Tabak-Projekt gesteckt. Was soll man mit zwei Alben in einem Jahr, wenn beide schlecht sind? Sich hinsetzten und ein Köpfchen "Alpa Tobacco" rauchen? Ich denke nicht.