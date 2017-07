laut.de-Kritik Nicht nur am Leben, sondern höchst lebendig. Review von Eddy Decembrino

Alison Moyet ist wieder hier und ihre Musik keimt: "I'm here – I germinate." Mit "Other" gelingt der ehemaligen Yazoo-Sängerin ihr vermutlich bestes Soloalbum. Ähnlich wie beim Vorgänger "The Minutes" tragen hauptsächlich elektronische Klänge ihren tiefen, klaren Gesang. Nicht verwunderlich, denn wieder zeichnet Guy Sigsworth (Björk, Madonna, Goldie) für die Produktion verantwortlich.

So klingt das Album zuweilen musikalisch an Portishead, Tricky, Mouse On Mars oder auch The Creatures an. Natürlich bleibt "Others" in der Raffinesse und Komplexität musikalisch im Vergleich dazu zurück. Es gibt weniger Verschachtelungen, Shuffles oder plötzliche Breaks, die Knoten in Gehör- und Gehirngängen verursachen. Darin besteht aber sicherlich auch nicht die Absicht und der Anspruch dieses Albums.

Inhaltlich beschäftigt sich Moyet mit dem Leben, der Liebe, emotionalen Hochs und Tiefs und einer poetischen Sicht auf ein wie auch immer geartetes Selbst. Zuweilen sentimental, niemals aber vor Pomadigkeit triefend. Das Innere einer in die Jahre gekommenen Frau, also das berühmte lyrische Ich, erweckt sich selbst zum Leben und bringt sich ein, dramaturgisch geradezu wunderbar gerahmt vom ersten ("I Germinate") und letzten Song ("Alive") des Albums.

Im fortgeschrittenen Alter zu sein bedeutet eben nicht, zwangsläufig melancholisch-depressiv nur an Vergangenes zu denken und den nahenden Tod zu erwarten. Es kann auch Aufkeimen bedeuten, sich neu aus der Erde zu graben, seine Triebe ins wärmende Licht des Lebens und der bereits gemachten Erfahrung zu recken, nicht nur am Leben, sondern lebendig zu sein. Das gelingt Moyet vorzüglich. Let's Germinate.