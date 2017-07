laut.de-Kritik Einschlafen? No way. Review von Robin Schmidt

Ich kann Ali As' Albumtitel durchaus nachvollziehen. Dass die Münchner Spitmaschine bei derart immensem Output eigentlich nur noch schlaflos ihr Dasein fristen kann, sollte so unstrittig sein wie der verdiente Hype um die Person.

"Auf dem Weg zum Größten aller Zeiten" schreiten wir mit Ali erst einmal durch "Königshallen". Ein imposanter Start, der deutlich macht, dass Ali As nun mal in seiner ganz eigenen Welt lebt ("Ich hab mein Körper gequält / ich hab mein Körper gestählt / nicht für Girls oder Fame / sondern den Burberry-Sale"). Weit in den Himmel gehoben lanciert er weiterhin seine Dichtkunst, zum Beispiel in "Pfeil & Bogen" ("Weil ich den Jetta wischen / Jet erwischen muss wie Putzkolonnen beim VW-Händler").

Aber nicht nur Ali As trägt gleich mehrere Reimketten. Auch Joshi Mizu hat sich für "Jasmina" mindestens eine zugelegt. Und so rappen beide den ganzen Track über ihre Zeilen abwechselnd auf dieselbe Endung. Der Hang zu dieser perfektionistischen Technik könnte ein weiteres Indiz für Ali As' Schlaflosigkeit darstellen.

Die Antwort bekommen wir im Titeltrack "Insomnia" geliefert ("Wie fing alles an? / Ich wollt' der Größte sein / Also blieb ich wach, denn ich wusst' es wurd' höchste Zeit"). Ali reflektiert hier sein Highlife der letzten Jahre inklusive ausgelaugten Phasen. In die gleiche Kerbe schlägt "Verfolgt Von Ferraris", das mit dem Musikbusiness abrechnet ("Mein Kopf wurde verdreht in diesem Zombie-Business"). Ali As ist also in seinen Texten keineswegs nur abgehoben, sondern oft auch einfach in Richtung innerer Leere abgebogen, zum Beispiel mit seinem "Mercedes" ("Ich bezahl mein Traum mit Einsamkeit und Kopfweh").

Das "Lass Sie Tanzen" von "Insomnia" ist das fast schon schlagerartige "Von Den Fernen Bergen". Ali As und SXTN auf einem Track? Das gefällt, denn die 'Fotzen' können auch anders, als sich nur mit Fäkalsprache zu artikulieren und steuern eine Hook bei, die mit einem Augenzwinkern die aktuelle Flüchtlingsthematik aufgreift ("Uns will hier keiner haben, doch man darf ja wohl noch sagen ohne eure Waffen wären wir gar nicht hier"). In den Strophen dazwischen erzählt Ali As völlig konträr dazu von seinem Luxusleben. Auch wenn dieses Lied natürlich den Mainstream bedient: Man kommt nicht drum herum zu erwähnen, dass das Ganze ein elendiger Ohrwurm ist, den man auch nach einer schlaflosen Ballermann-Nacht noch auf heavy rotation hören kann.

Musikalisch schneidern wieder einmal hauptsächlich David & Eli Ali As ein modernes Grundgerüst auf den Leib. Wenn man hieran etwas kritisieren möchte dann, dass viele Beats eher langsam gehalten sind und nicht immer aus ihrem Quark kommen.

Generell präsentiert sich Ali As auf "Insomnia" bei insgesamt mehr Storytelling ("Liebe In Zeiten Des Krieges", "Ich Drifte", "Kilimandscharo/Nachtwache") aber auch textreduzierter denn je ("Beispiel"). Die Detailverliebtheit ist ein bisschen abhanden gekommen. Dadurch entsteht allerdings auch eine neue Leichtigkeit in der Songstruktur, die keinesfalls zu Lasten eines oberflächlichen Inhalts geht.

"Amnesia". "Euphoria". "Insomnia". Ali As führt mit letzterem Albumtitel eine Trilogie zu Ende, die ihn auf ein neues Level gehoben hat. Der Münchner serviert die Haute Cuisine des Raps oder wie er selbst zu sagen pflegt: Es ist Zeit für ein Schmankerl. Einschlafen? No way.