laut.de-Kritik Für Abende mit Chai Latte und Bukowski-Lektüre. Review von Alex Klug

Andere gehen mit dem zweiten Studioalbum erst mal auf Nummer sicher, Alcest hingegen definieren 2010 auf "Écailles De Lune" gleich ein gänzlich neues Subgenre. Statt sich weiterhin auf Shoegaze-Hausmannskost in Slowdive-Manier zu verlassen, pressen die Franzosen jene unter dem Zusatz schwarzmetallischen Nektars zu einem bittersüßen Klang-Smoothie, den Wikipedia und Co. fortan als "Blackgaze" zu vermarkten versuchen.

Angesichts des grotesk anmutenden Erfolgs von Studentenwohnheim-Projekten à la Deafheaven verwundert es dann weniger, dass die mittlerweile fest in der Metalszene beheimatete Band schon zwei Alben später die Notbremse zieht: Auf "Shelter" finden Schreie und Blastbeats ein jähes Ende.

Doch natürlich entspricht die Halbwertszeit derartiger Zäsuren in etwa dem Kontostand eines Blackgaze hörenden Philosophie-Studenten im dreizehnten Semester. Und so kehren Alcest mit "Kodama" klammheimlich und ohne unnütze pathetische Ankündigungen zum altbekannten Stil zurück. Erneut tollt das Duo durch den Garten Eden, stets auf der Suche nach dem, was ihnen in der Vergangenheit zumindest in Teilen verwehrt blieb: klangliche Perfektion.

Diese beschert Sigur Rós-Produzent Birgir Jón Birgisson den beiden Musikern nämlich bereits zwei Jahre zuvor auf dem handzahmen "Shelter". Die nun anstehende Transplantation der glasklaren Soundverhältnisse auf altbekannte Alcest-Kost wird folglich zur wichtigsten – und mit Bravour gemeisterten – Herausforderung von "Kodama".

Schon im angenehm ätherischen "Eclosion" wird deutlich, wie sich Neiges tiefgefrorene Atmo-Screams nicht länger nur auf die eigenen Gitarrensignale stützen, sondern die eigentlichen Melodien auch stimmlich mittragen. Kaum anders sieht es bei den präzisierten Schlagzeugklängen Winterhalters aus, der immer größere Akzentuierungen in sein erdiges Spiel einfließen lässt – beispielsweise in "Oiseaux De Proie".

Kleinere "Oh-oh-oh"-Einsprengsel im Opener "Kodama" beweisen derweil, dass Alcest durchaus gewillt sind, auch jüngste Indie-Pop-Exkurse (wie zuletzt in "Opale") in ihren Signature-Sound zu integrieren – was dahingehend allerdings die einzige wirkliche Neuerung bleibt. Von bloßer Redundanz ist Studioalbum Nummer fünf aber dennoch weit entfernt. Schließlich sorgt eine andere Produktion auch für andere klangliche Rahmenbedingungen.

So erinnern die ohnehin rar gesäten Blastbeats ("Je Suis D'ailleurs") dank des wesentlich aufgeräumteren Sounds eben auch mehr an die Delay-Schwaden gängiger Post-Rock-Bands als an die rohe, natürliche Kälte von beispielsweise Wolves In The Throne Room – böse und depressiv klingt dann doch anders.

Versöhnlich, einlullend, kurzweilig. Für herbstliche Abende bei Chai Latte und Bukowski-Lektüre vorm Plattenspieler ist "Kodama" wie geschaffen. Dieses eine Mal lässt man Alcest den Blackgaze einfach noch zu gerne durchgehen – künftig müssen sich Neige und Winterhalter ihren Ruf als innovative Kapelle dann aber wieder schleunigst zurückerarbeiten.