laut.de-Kritik Dagegen ist "Abenteuerland" von Pur ein Dostojewski-Roman. Review von Markus Brandstetter

1. Sehnsucht nach Ablenkung und Milderung in Zeiten des Kollaps.

2. Handwerksauftrag für die Fertigung von Hintergrundmusik für RTL-Programmwerbespots.

3. Erstellung eines akustischen Äquivalents zu mittelprächtigen "Traumschiff"-Folgen.

4. Kitsch als subversiver Gegenentwurf.

5. Eine komponierte Liebeserklärung an Paulo-Coelho-Aphorismen.

6. Ein Bekenntnis zur beherzten Stammbuchpoesie.

7. Die Vertonung des halb-animierten Films "Diddl-Maus die Biographie: eine Plüschfigur geht ihren Weg" produziert von Til Schweiger und Matthias Schweighöfer.

(aus "Sieben mögliche Gründe für dieses Album")

Adel Tawil hat eine extrem gefühlvolle Platte produziert. Sie klingt so ähnlich wie alle anderen deutschen Befindlichkeits-Songschreiber-Alben dieser dunklen Epoche: nach Schlager. Sterne reimt sich auf Ferne und die Aphorismen sind tonnenschwer: "Du bist der Dschungel für meinen Panther / Du träumst von Sylt, ich bring dich nach Sri Lanka." Das ist alles sehr inspirierend, wenn man die Botschaften an sich heran lässt, wenn man sein Herz öffnet. Sie sagen einem, dass man den Diem carpen sollte, das Leben to the fullest leben. Es könnte schon morgen alles vorbei sein, deswegen lasst uns auf Regenbogen tanzen, Regenbogen sind so schön. Einhörner eh!

"Scheint die Sonne, geb' ich dir Schatten / Du gibst mir in der Nacht dein Licht / Wir setzen uns Kopfhörer auf / Und steh'n auf Hochhäusern drauf / Bist du müde, deck' ich dich zu / Reg' ich mich auf, hältst du mich fest / Wir bauen uns 'ne Mondbasis auf /Und fliegen noch weiter hinaus". Gerade wenn man dahin schmilzt und mit Einhörnern nie enden wollende Parties feiert, kommt Adel plötzlich mit gravierend existenzialistischen Evaluierungen des Daseins und eines möglichen metaphysischen Narrativs: "Ohne Ziel läufst du durch die Straßen / Durch die Nacht, kannst wieder mal nicht schlafen / Du stellst dir vor, dass jemand an dich denkt / Es fühlt sich an als wärst du ganz alleine / Auf deinem Weg liegen riesengroße Steine / Und du weißt nicht, wohin du rennst / Wenn der Himmel ohne Farben ist / Schaust du nach oben und manchmal fragst du dich / Ist da jemand, der mein Herz versteht?"

Alles mit ganz viel Atmosphäre, mit Keyboard-Flächen, mit Oh-oh-ohs. Oder mit Yeah-oh-ohs, wie bei "Ich bin wie ich bin". Allein der Titel verspricht Großes und hält es auch souverän ein: "Und ich bin wie ich bin auf der Suche nach Sinn / Bin hier alleine mit mir / Mach' die Augen zu und setze mich hin / Fällt der Strom aus, spiel' ich Klavier". Später ist auch Youssou N'Dour zu Gast ("Eine Welt eine Heimat"), das Ganze soll eine Mischung aus Dancefloor und Weltbürgertum verkörpern.

Weitere Themen der Platte: Namen in den Sand schreiben, sich fragen, warum die Welt so ist, wie sie ist, das Leben leben, aus Fehlern lernen, den Weg gehen. "Hab kein Beipackzettel fürs Leben, keinen Schirm für jeden Regen", singt Tawil. Eine schöne, charismatische Stimme macht leider noch lange kein interessantes Album.

"So Schön Anders" ist quintessentieller, kontemporärer Deutschpop: Bieder, gefällig, anschmiegsam, gut konstruiert, gut produziert, handwerklich durchdacht, ungefährlich, leicht verdaulich, unverbindlich, offensichtlich. "Polarlichter" (mit MoTrip), perfekte Momente, auf Dächern tanzen. Ein Hoch aufs Leben. Man kommt nicht aus dem Gähnen raus. Dagegen ist "Abenteuerland" von Pur ein Dostojewski-Roman. Tanz den Hartmut Engler!