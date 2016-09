laut.de-Kritik Kommt mit Flaschenöffner und Malbuch. Untrve? Review von Ulf Kubanke

Fast ein Vierteljahrhundert lang gab es kein Album der Abstürzenden Brieftauben mehr. So richtig aufgefallen ist das kaum einem. Und während man sich noch fragt, ob die Welt tatsächlich eine neue Tauben-Scheibe braucht, entwaffnen sie den Skeptiker mit dem sympathischen Titel "Doofgesagte Leben Länger". Und die Platte ist allemal besser als der untrve Ruf der Band.

Ganz besonders gute Arbeit leistet einmal mehr das kleine, aber zu Recht renommierte Weserlabel (Slime, Bela B, Die goldenen Zitronen) aus Bremen. Wer CD oder LP ordert, bekommt schnurrige Gimmicks wie Flaschenöffner und Malbuch (!) beigelegt. Der kunterbunte Tüdelkram für das Fanherz funktioniert jedoch nur deshalb, weil AB ordentliche Songs mitliefern.

Fun-Punk oder reine Lehre? Schon die Frage ist nerdy und very letztes Jahrtausend. Es sind einfache Rocksongs mit teils originellen Texten. Stilistisch gurken sie quer durch den US-Punk und orientieren sich gewohnt solide an Vorbildern wie Adolescents oder NOFX inklusive Bläsereinlagen. "Das ist Punkrock von der Pieke auf seit über 30 Jahren."

Für den ernsthaften Punkhörer ist das dennoch sicherlich hartes Brot. Schon die mitunter im Timbre leicht kasperähnlich angelegten Leadvocals machen es nicht immer leicht. Dass die Mischung dennoch überwiegend funktioniert, liegt an ihrer Art, das fröhliche Gequake mit deutlichen Worten zu paaren. "Die meisten der Scheiß-Nazis leben in Sachsen / Und die andern, die da wohnen, lassen wir nicht alleine / Denn im Osten, da brennen wieder Flüchtlingsheime." ("Nie wieder Pegida").

Wer denkt, die Brieftauben seien nur zu kneipenseligen Mainstream-Liedern fähig, höre sich das straighte und Altpunk-kritische "No Future War Gestern" an. Denn "heute bist du das Arschloch!". Besonders gut sind sie jedoch in jenen Momenten, die weniger rotzen, sondern mit Niedlichkeit spotten.

Die knuffige Polizeikritik trifft etwa in "Die Blumen Sind Für Sie Herr Polizist" charmant ins Schwarze. Darüber lacht doch sicherlich auch mancher Staatsdiener, oder? "Wer fängt Gangster, wenn sie tot sind? Wer geht nicht nicht gern in dunkle Straßen rein? Na, wer kann denn das nur sein?"